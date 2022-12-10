Бэнкси продаст 50 картин с крысами для помощи Украине

Фото: banksy.legacyofwarfoundation.com

Британский художник стрит-арта Бэнкси выставил на продажу 50 рисунков-трафаретов своей картины с крысой. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он уточнил, что вырученные деньги пойдут на помощь жителям Украины. Каждая из копий картины обойдется в пять тысяч фунтов. Таким образом суммарно он планирует собрать более $300 тысяч.

Я сделал 50 таких скриншотов, а все вырученные средства пойдут нашим друзьям на Украине, — написал художник в соцсетях.

Продажей картин занимается международный благотворительный фонд Legacy of War. Организаторы заявили, что каждый отдельный лот будет пронумерован и помещен в деревянную раму. Также они подтвердили, что все собранные средства будут переданы жителям Украины.

На средства, вырученные от этой распродажи печатной продукции, мы немедленно закупим новые машины скорой помощи и машины поддержки. Они нужны в Донбассе для продолжения эвакуации инвалидов, пожилых людей и пострадавших мирных жителей. <...> И мы сможем продолжить нашу поддержку приютов в Киеве для женщин и ЛГБТ-сообщества, — заявила глава фонда Джайлс Дьюли.

Ранее Бэнкси опубликовал в Instagram фотографию нового граффити, которое было создано на стене разрушенного дома в украинском поселке Бородянка. На развалинах артист изобразил девочку-гимнастку, выполняющую стойку на руках. Всего на территории Украины художник создал семь работ.

Позднее стало известно, что работы художника на Украине внесут в список культурного наследия. Как пояснил исполняющий обязанности главы Бородянки Георгий Ерко, работы художника в поселке в ближайшее время планируется обезопасить от негативного влияния погодных условий и вандализма. Объекты покроют защитным стеклом, а также установят подсветку, камеры наблюдения и информационные таблички.