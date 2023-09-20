Белые розы от Пахмутовой, венки от Путина: как выглядит могила Добронравова Поэта-песенника похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru

Сегодня близкие и друзья простились с поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с могилой академика РАН Владимира Фортова. Жена Добронравова Александра Пахмутова, с которой они прожили вместе 66 лет, не могла сдержать слез.

93-летняя композитор с трудом передвигалась и ее поддерживали под руки. Добронравов тяжело болел перед смертью и уже не мог ходить. По некоторым данным, супруги проживали в санатории все лето 2023 года.

Знакомые пары теперь переживают за Пахмутову. «Сейчас очень беспокоюсь за состояние Александры Николаевны ведь они прошли жизненный путь рука об руку, а теперь она остается без него», — отметила на прощании певица Зара.

На могила Добронравова на Новодевичьем кладбище утопает в цветах. Один из венков отправил президент России Владимир Путин. Другой, полностью состоящий из белых роз, перетянут лентой с надписью «От жены». Также цветы прислали музыканты из ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

Николай Николаевич и Александра Николаевна в тандеме стали авторами таких песен, как: «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и многих других.

Как выглядит могила Добронравова — в фотогалерее NEWS.ru.