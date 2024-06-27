Белоруссия, дочь в США, проблемы из-за СВО: где сейчас Владимир Гостюхин

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Владимир Гостюхин

Актер Владимир Гостюхин обрел популярность благодаря роли водителя Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики». Чем сейчас занимается артист, как спецоперация повлияла на его жизнь?

Чем известен Владимир Гостюхин

Владимир Гостюхин родился 10 марта 1964 года в Екатеринбурге. После окончания радиотехникума переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Актер дебютировал в кино в ленте «Великие голодранцы». Затем снимался в картинах «Восхождение», «Хождение по мукам», «В поисках капитана Гранта», «Урга — территория любви».

В 2001 году Гостюхин согласился на роль водителя Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики», которая принесла ему славу. Позднее он также появился в проектах «Оттепель», «1943», «За встречу», «Казаки» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 130 работ.

Что известно о личной жизни Гостюхина

Владимир Гостюхин был женат четыре раза. Первый брак с супругой по имени Галина был заключен в студенчестве и продлился недолго. Второй избранницей артиста стала ассистент художника по костюмам Зинаида. В 1972 году она родила актеру дочь Ирину, но брак распался через пять лет.

Третий раз актер женился на гримере Светлане. С ней он познакомился на съемках киноальманаха «В профиль и анфас», которые проходили в Белоруссии. Гостюхин остался жить в Минске. Пара поженилась в 1977 году, а в 1982-м у них родилась дочь Маргарита. В 2000 году брак распался.

В четвертый раз Гостюхин женился на актрисе Алле Пролич. У актера есть внебрачная дочь Александра, которую в 1986 году родила тележурналистка Татьяна. Наследница живет в США, замужем за американцем.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Владимир Гостюхин и Алла Пролич

Что Гостюхин говорил об СВО и Украине

Владимир Гостюхин поддерживает проведение спецоперации и считает, что она была неизбежна. Артист рассказал в программе «Новые русские сенсации», что еще в 2014 году предполагал, чем обернется Майдан.

«Как только я увидел то, что происходит на этом так называемом Майдане, для меня сразу ясно стало, куда это пойдет, куда это понесется. Что это пойдет на уничтожение Украины, что Украину будут уводить от России, уводить от наших родственных взаимоотношений. Что она приговорена к тому, чтобы воспитать в ней врага», — сказал Гостюхин.

Владимир Гостюхин считает президента Украины Владимира Зеленского «управляемым клоуном» и уверен, что за него люди голосовали лишь потому, что не хотели оставаться под лидерством прошлого главы государства Петра Порошенко.

«Он ничтожество просто, вот просто ничтожество. Он управляем, это кукла. Вот им играют, как куклой, и все. Но это страшная кукла, кровавая кукла», — отметил артист.

Владимир Гостюхин негативно относится к артистам, осудившим СВО. В частности, он раскритиковал актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за поддержку Украины и назвал его «гнилым человечишкой».

Проблемы в семье из-за СВО

Гостюхин перестал общаться с сестрой из-за позиции по ситуации на Украине. По его словам, сестра из Харькова заняла антироссийскую позицию. Актер признался, что у него была истерика, когда у родственницы «пошла антирусская речь».

«Ей эта бандеровская пропаганда заморочила голову, [с ней] невозможно разговаривать! Она жила в Харькове, у нас родственников там достаточно было. Когда началась спецоперация, она в Харькове была, я выслал ей песню, <...> и что началось, какие мне пошли [ответы]. <...> Самого оголтелого фашиста, такую антирусскую речь [прислала]. Со мной, в общем, истерика была», — признался Гостюхин.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Владимир Гостюхин

Актер также перестал общаться с дочерью, проживающей в США. По его словам, наследница приняла прозападную позицию и не хочет слышать отца.

Чем сейчас занимается Гостюхин

Владимир Гостюхин продолжает жить в Белоруссии, служит в Минском театре-студии киноактера и снимается в российских кинопроектах. В 2024 году с артистом вышел сериал «Многодетство».

В апреле Гостюхин принял участие в программе «Привет, Андрей», в эфире которой рассказал, что живет в белорусской деревне, находящейся в нескольких часах езды от Минска, и показал свои владения.

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