Бедроса Киркорова экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
15:22, 08 апреля 2022
Бедрос КиркоровФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова Бедроса госпитализировали в больницу с хронической сердечной недостаточностью, сообщает РБК со ссылкой на представителя поп-короля российской эстрады. Сейчас артист находится в реанимации в госпитале Вишневского.
Да, это правда. Бедрос попал в реанимацию. Состояние тяжёлое. Но профессор Амиран Шотаевич Ревишвили делает все для спасения жизни. Это случилось прямо в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, — заявил агент Филиппа Киркорова.
Бедрос родился в 1932 году в болгарском городе Варна, сейчас ему 89 лет. По словам представителя Филиппа Киркорова, семья Бедроса надеется на чудесное выздоровление и верит в руки врача-кардиохирурга, директора института Вишневского Амирана Ревишвили.
В медиаполе нередко появляются новости о госпитализации Бедроса, однако не всегда они оказываются достоверными. Так, в мае прошлого года ему пришлось опровергать слухи о том, что его якобы положили в больницу из-за проблем с сердцем. Сам же артист рассказал, что отдыхал на даче и на здоровье не жаловался.
Летом прошлого года он всё-таки попал в больницу. Семья Бедроса была так же оптимистично настроена и не теряла веры во врачей. Филипп Киркоров подчеркнул, что они ещё успеют встретить и его 55-летие, и 90-летие Бедроса.