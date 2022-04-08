Бедрос Киркоров рассказал, почему оказался в больнице

Народный артист России Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщения о том, что причиной его госпитализации стали тяжёлые последствия коронавирусной инфекции. Он пояснил, что попал в больницу из-за высокого давления и кашля.

Далеко от меня коронавирус ушёл. Никакого последствия коронавируса нет. Есть совсем другая причина, что я в больнице, — кашель, давление, — рассказал Киркоров.

Ранее стало известно, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию. Агент Филиппа Киркорова подтвердил госпитализацию из-за проблем с сердцем.

В СМИ достаточно часто появляются новости о плохом самочувствии артиста и его госпитализациях, но не всегда они оказываются достоверными. В прошлом году певцу пришлось опровергать слухи о том, что его якобы положили в больницу из-за проблем с сердцем. Сам же артист рассказал, что отдыхал на даче и на здоровье не жаловался.