BBC выплатит королевской семье почти $3 млн за интервью принцессы Дианы

Британский телеканал BBC расплатится за скандал 26-летней давности, возникший из-за интервью принцессы Дианы, передаёт Daily Mail.

Канал выплатит королевской семье £1,5 млн (почти $3 млн), включая £1,15 млн ($2,2 млн), которые BBC получил от продаж прав на трансляцию скандального интервью, взятого в 1995 году у принцессы Уэльской корреспондентом издания.

Уточняется, что эти средства по решению британских монархов будут направлены на благотворительность. Однако пока неизвестно, когда и на каких условиях будет выплачена компенсация.

В мае этого года корпорация официально призналась во лжи и извинилась за подделку журналистом документов во время подготовки интервью с принцессой Дианой. Корреспондент Мартин Башир солгал руководству BBC и королевской семье, чтобы войти в доверие. При этом корпорация не знала о подготовке фальшивых документов, а когда в 1996 году провела внутреннюю проверку, всё равно не предприняла должных действий.

1 июля 2021 года Диане, принцессе Уэльской, могло бы исполниться 60 лет. В честь юбилея статую принцессы установили в Кенсингтонских садах — королевском парке в центре британской столицы. 31 августа исполнится 24 года со дня её смерти в автокатастрофе в Париже.