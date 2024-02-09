Басилашвили раскритиковал новую экранизацию «Мастера и Маргариты» Басилашвили заявил, что не смотрел новый фильм «Мастер и Маргарита» и не будет

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Олег Басилашвили

Актер Олег Басилашвили, сыгравший роль Воланда в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», признался, что прочитал много рецензий на новую экранизацию романа Михаила Булгакова. Он отметил в разговоре с изданием «Абзац», что отрицательно относится к новой ленте, в которой снялись супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Он подчеркнул, что не смотрел вариант режиссера Михаила Локшина и не собирается.

Я не смотрел новую версию «Мастера и Маргариты». Я предварительно прочел множество рецензий о том, как смонтирован этот фильм, как снят. Мне кажется, что это самостоятельное художественное произведение и оно уж точно не имеет никакого отношения к Михаилу Афанасьевичу Булгакову, — добавил актер.

Ранее стало известно, что Локшин уехал из России и поддержал ВСУ. На съемки картины потратили 1,2 млрд рублей. По некоторым данным, половину суммы предоставил Фонд кино.

Компанию «Марс Медиа Энтертейнмент» (ММЕ), снявшую «Мастера и Маргариту» исключили из списка лидеров отечественного кинопроизводства. Помимо этого, ей ограничат госфинансирование.