Башмет заявил, что нельзя лишать слушателя концертов

https://static.news.ru/photo/381f80ea-2cc9-11eb-86a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

В Москве завершился специальный концерт Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета. Мероприятие состоялось в столичном Концертном зале Чайковского, оно проходило без зрителей.

Дело в том, что изначально этот концерт должен был пройти в Хабаровске в рамках Х фестиваля, запланированного на 20–24 ноября. Но из-за коронавируса его пришлось перенести на 2021 год. Таким образом, концерт решили провести в онлайн-формате — причём он начался в первой половине дня, чтобы его в прямом эфире могли увидеть любители музыки из Хабаровского края.

По завершении концерта маэстро Башмет высказался об отношении к ситуации вокруг пандемии коронавируса. Он сам, к слову, перенёс инфекцию — как и некоторые музыканты оркестра, о чём он сказал со сцены. Юрий Абрамович заявил, что несмотря ни на что, люди должны иметь возможность слушать концерты.

Нельзя лишать слушателя концертов, нельзя лишать артиста сцены. И нельзя лишать заработка тех, кто организовывает концерты и залы, — цитирует Башмета ТАСС.

Народный артист СССР также заметил, что при новых ограничениях и при заполняемости зала в 25% концерты не могут выйти на самоокупаемость. Он выразил удивление тем, что какие-то мероприятия вообще проходят в таких условиях. Но, по его словам, это крайне важно.

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