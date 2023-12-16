Первый барабанщик AC/DC Берджесс умер в возрасте 77 лет Первый барабанщик AC/DC Колин Берджесс умер в возрасте 77 лет

Фото: Социальные сети

Колин Берджесс

Первый барабанщик австралийской рок-группы AC/DC Колин Берджесс умер в возрасте 77 лет, сообщается на странице коллектива в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Ударник играл в составе группы с ноября 1973 года по февраль 1974 года, его уволили за пьянство. Причины смерти музыканта не называются.

Очень грустно слышать об уходе Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Спасибо за счастливые воспоминания, делай рок с миром, Колин, — говорится в посте.

Как сообщается, после ухода из AC/DC Берджесс собрал группу His Majesty. В 1988 году барабанщик был введен в Зал славы ARIA — австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии.

В августе стало известно о смерти американского актера Марка Марголиса, известного по роли Гектора Саламанка в сериале «Во все тяжкие», ему было 83 года. Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Моргана написало, что Марголис скончался в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке после непродолжительной болезни.

В США на 83-м году жизни скончался американский актер, звезда фильмов «История любви», «Бумажная луна» и «Барри Линдон» Райан О’Нил, сообщил его сын Патрик в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В 2001 году у актера диагностировали хронический лейкоз, а в 2012-м — рак простаты.