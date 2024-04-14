Банкет на 160 персон: где Пугачева отметит юбилей, последние новости

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

15 апреля певица Алла Пугачева отметит 75-летие банкетом на Кипре. Где пройдет мероприятие, кто приедет поздравить артистку, какие последние новости выходили о Примадонне?

Как певица отметит юбилей

По данным СМИ, в праздновании примут участие не менее 160 человек. Список приглашенных звезд неизвестен, однако портал EG.RU пишет, что в число гостей вошли лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман. Также ранее на портале сообщалось, что в планах Примадонны значатся юбилейный концерт в Израиле и тур по всей Европе.

«В Израиль летит продюсер Александр Достман с семьей. Они до сих пор с Аллой общаются, Александр заедет ее поздравить с юбилеем», — рассказали KP.RU в окружении Пугачевой.

Вероятно, на юбилей мамы приедет Кристина Орбакайте. Дочь Пугачевой вместе с мужем Михаилом Земцовым на днях прилетела из США в Европу и сейчас отдыхает в Париже.

Как пишет KP.RU, на Кипре Пугачева и Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) несколько лет назад купили квартиру в элитной высотке на берегу Средиземного моря. Апартаменты расположены в самом дорогом ЖК Лимассола — башне «One». 37-этажный дом расположен на проспекте 28 октября, одной из главных улиц Лимассола, на первой линии возле пляжа. Во дворе комплекса оборудован большой бассейн, а в самом здании — подземный паркинг, тренажерный зал, сауна с джакузи, хаммам, ресторан, магазины и бутики. Холлы здания отделаны дорогим мрамором, в подъезде стоит дизайнерская мебель.

Что писали о заработанном Пугачевой состоянии

KP.RU писало, что за годы работы певица успела заработать состояние стоимостью 14 млрд рублей. По данным источника издания, в начале своей карьеры до 1975 года ставка артистки за концерт составляла 10 рублей, но со временем гонорары росли. В 1985 году Пугачева получила звание народной артистки РСФСР. Портал указывает, что в этот период она начала получать по две ставки за концерт, гонорары составляли по 38 рублей с доплатой в 9 рублей.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Алла Пугачева

Как сообщает KP.RU, в месяц артистка получала минимум 712 рублей без учета оклада, тогда как средние зарплаты составляли всего лишь 190 рублей, при этом у нее были бесплатные костюмы, проезд, питание и проживание в гостиницах. Жильем певицу, по данным издания, также обеспечивало государство. Портал добавил, что в 1980 году артистка получила четырехкомнатную квартиру в центре Москвы.

В 1991 году Пугачева получила звание народной артистки СССР. Издание пишет, что гонорар за концерты стал больше 100 рублей. После завершения перестройки система оплаты изменилась, начали появляться частные организаторы концертов. В 1992 году, по информации KP.RU, за один кассовый концерт певица зарабатывала около семи тысяч рублей.

Журналисты KP.RU отмечают, что в 2000-м гонорары артистки продолжали расти, так, в 2003 году за один час корпоратива она могла получить 600 тысяч рублей, к 2010 году эти суммы уже достигли 6 млн рублей. Согласно данным российского Forbes, в период с 2005 по 2015 год певица заработала больше 2,6 млрд рублей. Отмечается, что деньги в основном артистка инвестировала в недвижимость. Кроме того, впервые за 16 лет в марте 2024 года Пугачева выпустила альбом «P. S.», который только за первые дни скачиваний, по сведениям издания, принес ей более 20 млн рублей.

Сможет ли Примадонна заработать еще в России

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что эстрадная певица Алла Пугачева больше не интересна российской публике. По его словам, артистка «превратилась в ноль» и больше никому не нужна. Он обратил внимание, что в начале марта певица впервые за 16 лет выпустила альбом, куда вошли две новые композиции.

Продюсер предположил, что таким образом Пугачева хотела заработать на родине. Он также не исключил, что артистка продолжит предпринимать попытки получить доход от родины, которую покинула. При этом Дзюник выразил уверенность, что подобные планы Примадонны не имеют никакого смысла.

«Она уже превратилась в ноль! Она думала, что сейчас эти ее две новые песни захватят всю страну, и люди будут восхищаться, наслаждаться ее песнями. А оказывается, она никому не нужна здесь! Никто ее слушать безголосую здесь не хочет!» — заявил продюсер.

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