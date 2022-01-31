18+

Рубрики

Медиа

Архив

Бандиты, зомби, сладости: «И снова здравствуйте!» на экранах
Культура

Бандиты, зомби, сладости: «И снова здравствуйте!» на экранах

22:01, 31 января 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Сериал «И снова здравствуйте!» стартует на площадке ivi 2 февраля. Зрителей ждёт солидный бандит и решала Борис, который всю жизнь занимался шантажом, убийствами и пытками. Однажды он решил бросить всё и открыть кондитерскую, но у судьбы другие планы — Бориса настигает пуля и переносит прямо в морг. Восставший из мёртвых герой Андрея Мерзликина пытается узнать, кто его убийца. Фото с закрытой премьеры — в галерее NEWS.ru.

Продюсер и актёр Тимур Джафаров

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёр Сергей Годин со спутницей

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёр Николай Кисличенко со спутницей

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёр Антон Батырев и Анна Савельева

Артём Соболев/NEWS.ru

Андрей Мерзликин

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёр Сергей Михайлов

Артём Соболев/NEWS.ru

Российский актёр театра и кино Андрей Бурковский

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Ирис Лебедева (Ирис Иванова)

Артём Соболев/NEWS.ru

Продюсер Олег Туманов

Артём Соболев/NEWS.ru

Режиссёр, сценарист, продюсер Вадим Соколовский

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёр Семён Трескунов и Катя Кабак

Артём Соболев/NEWS.ru

Михаил Пшеничный с супругой Любавой Грешновой

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёр Дмитрий Журавлёв

Артём Соболев/NEWS.ru

Сценарист Егор Чичканов

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Марина Ворожищева

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёр Андрей Трушин

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Аглая Тарасова

Артём Соболев/NEWS.ru

Российский актёр театра и кино Денис Власенко

Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Власкин и Анна Бегунова

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёр Даниил Вершинин

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Елизавета Моряк

Артём Соболев/NEWS.ru

Российский журналист Александр Любимов

Артём Соболев/NEWS.ru

Светлана Степанковская

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Маруся Климова

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Ксения Лукьянчикова

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёр кино и театра Иван Жвакин

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Ирина Чеснокова

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёр Антон Полетаев

Артём Соболев/NEWS.ru

Денис Власенко и Татьяна Струженкова

Артём Соболев/NEWS.ru

Гости на премьере «И снова здравствуйте!»

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёры и гости на премьере «И снова здравствуйте!»

Артём Соболев/NEWS.ru

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео