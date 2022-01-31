Бандиты, зомби, сладости: «И снова здравствуйте!» на экранах

Сериал «И снова здравствуйте!» стартует на площадке ivi 2 февраля. Зрителей ждёт солидный бандит и решала Борис, который всю жизнь занимался шантажом, убийствами и пытками. Однажды он решил бросить всё и открыть кондитерскую, но у судьбы другие планы — Бориса настигает пуля и переносит прямо в морг. Восставший из мёртвых герой Андрея Мерзликина пытается узнать, кто его убийца. Фото с закрытой премьеры — в галерее NEWS.ru.
Продюсер и актёр Тимур Джафаров
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр Сергей Годин со спутницей
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр Николай Кисличенко со спутницей
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр Антон Батырев и Анна Савельева
Артём Соболев/NEWS.ru
Андрей Мерзликин
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр Сергей Михайлов
Артём Соболев/NEWS.ru
Российский актёр театра и кино Андрей Бурковский
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Ирис Лебедева (Ирис Иванова)
Артём Соболев/NEWS.ru
Продюсер Олег Туманов
Артём Соболев/NEWS.ru
Режиссёр, сценарист, продюсер Вадим Соколовский
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр Семён Трескунов и Катя Кабак
Артём Соболев/NEWS.ru
Михаил Пшеничный с супругой Любавой Грешновой
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр Дмитрий Журавлёв
Артём Соболев/NEWS.ru
Сценарист Егор Чичканов
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Марина Ворожищева
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр Андрей Трушин
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Аглая Тарасова
Артём Соболев/NEWS.ru
Российский актёр театра и кино Денис Власенко
Артём Соболев/NEWS.ru
Дмитрий Власкин и Анна Бегунова
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр Даниил Вершинин
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Елизавета Моряк
Артём Соболев/NEWS.ru
Российский журналист Александр Любимов
Артём Соболев/NEWS.ru
Светлана Степанковская
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Маруся Климова
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Ксения Лукьянчикова
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр кино и театра Иван Жвакин
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Ирина Чеснокова
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр Антон Полетаев
Артём Соболев/NEWS.ru
Денис Власенко и Татьяна Струженкова
Артём Соболев/NEWS.ru
Гости на премьере «И снова здравствуйте!»
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёры и гости на премьере «И снова здравствуйте!»
Артём Соболев/NEWS.ru