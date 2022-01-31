Бандиты, зомби, сладости: «И снова здравствуйте!» на экранах

Сериал «И снова здравствуйте!» стартует на площадке ivi 2 февраля. Зрителей ждёт солидный бандит и решала Борис, который всю жизнь занимался шантажом, убийствами и пытками. Однажды он решил бросить всё и открыть кондитерскую, но у судьбы другие планы — Бориса настигает пуля и переносит прямо в морг. Восставший из мёртвых герой Андрея Мерзликина пытается узнать, кто его убийца. Фото с закрытой премьеры — в галерее NEWS.ru.