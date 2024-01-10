«Баловство для себя»: музыкальный критик оценил новый проект Бутусова Музкритик Бабичев: новый проект Бутусова не станет реинкарнацией «Наутилуса»

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Вячеслав Бутусов

Вячеслав Бутусов завоевал миллионы поклонников, поэтому на седьмом десятке может себе позволить создать такой проект как «Орден Славы», рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, репертуар группы представляет собой христианский рок и новый альбом вряд ли будет отличаться от дебютного «Аллилуйя», поэтому возвращение к истокам «Наутилуса» в этой реинкарнации не предвидится. Музыкальный критик считает, что Бутусов создавал лучшие композиции в паре с поэтом Ильей Кормильцевым.

Не знаю, будет ли брать Бутусов себе в компаньоны поэтов-классиков, как это было в первой пластинке, на мой взгляд, это не очень удачный эксперимент. Лучшее из того, что Бутусов создавал в этом проекте, это «Идиот», «Человек-звезда». Тем не менее своя манера слышится, много обработки в голосе. Все лучшее было создано в тандеме Бутусов — Кормильцев. Дуэт распался, и это сразу заметно, — сказал Бабичев.

По мнению музыкального критика, лучшее, что Бутусов создавал в последнее время, радийные хиты «Девочка по городу» совместно с «Юпитером» и «Гибралтар-Лабрадор».

Все остальное пока баловство для себя. Можно себе это позволить, завоевав миллионы поклонников, но хочется реальных хитов. За 20 лет музыкант может себе позволить выдать что-то убойное, — отметил Бабичев.

Ранее сообщалось, что проект Бутусова «Орден Славы» планирует выпустить новый альбом в 2024 году. Название пока неизвестно.