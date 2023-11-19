Балерина Мария Хорева: личная жизнь, травма, сколько лет, новости Солистка Мариинского театра Мария Хорева получила травму на сцене

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Артист балета Владимир Шкляров и балерина Мария Хорева

Российская балерина, 23-летняя солистка Мариинского театра Мария Хорева получила травму во время выступления на спектакле «Лебединое озеро». Какие подробности известны?

Инцидент случился в пятницу, 17 ноября. Артистка приостановила работу до тех пор, пока не восстановится окончательно.

«Мария Хорева получила травму во время спектакля. Коллектив театра надеется на быстрое восстановление Марии и желает ей скорейшего выздоровления», — сообщили в Мариинском театре.

Когда еще Мария Хорева получала травму

Три года назад Мария Хорева получила травму во время подготовки к конкурсу — тогда у нее покраснело и распухло сухожилие.

«В октябре приходит радостное известие: академия хочет, чтобы я представляла школу на престижном балетном конкурсе Prix de Lausanne, который проходит в Швейцарии каждый февраль. Как-то странно получилось, но до первого курса у нашего класса не было ни одного урока модерна. А без современного танца на конкурсе делать нечего. И я с нуля начинаю готовить небольшой номер с приглашенным педагогом. Нагрузка растет, увеличивается почти вдвое, страсти накаляются, я начинаю переживать, потому что времени остается все меньше, и за несколько дней до записи видео у меня появляется сильная боль в ахилловом сухожилии. На каком-то странном обезболивающем уколе я все-таки делаю запись, но спустя несколько дней вижу, что ахилл покраснел, распух до огромных размеров, и я не могу даже ходить, не то что продолжать танцевать», — делилась балерина.

После этого Хорева восстанавливалась в течение полугода.

«И началась длинная работа, в которой были и лекарства, и новые методики, и специальная физкультура, а в итоге я начала понемногу справляться с болезнью. Несмотря на все старания и хождения по врачам, моя травма все же выбила меня из колеи, и в итоге я не смогла заниматься целых полгода», — рассказывала она.

Артистка отмечала, что справиться ей также помогала поддержка семьи. Кроме того, в тот период Хорева увлеклась фитнесом.

«Почему я так полюбила фитнес? Тренировки и любая физическая активность — это самый верный и простой путь к здоровому, подтянутому и стройному телу, и для меня это всегда было очень важно, в первую очередь из-за специфики профессии», — объясняла танцовщица.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Артист балета Владимир Шкляров и балерина Мария Хорева

Чем известна Мария Хорева

Мария Хорева родилась 3 июля 2000 года в Санкт-Петербурге. В 2018 году она окончила Академию русского балета имени Вагановой, после чего стала танцевать в Мариинском театре. Артистка выступает более чем в десяти спектаклях, среди которых «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Жизель». Она является первой солисткой Мариинского театра.

В декабре 2021 года Хорева выпустила книгу «Научите меня балету! Как воспитать свое тело».

«В этой книге затронуты базовые, начальные вопросы создания универсального тела, пригодного для занятия балетом, что подойдет любому человеку, заинтересованному в своем гармоничном развитии. При этом в ней вы найдете и некоторый бонус в виде подготовки к танцевальному развитию», — говорится в описании.

В 2023 году балерина дебютировала в кино в драматическом сериале Евгения Сангаджиева «Балет». Чтобы подготовиться к съемкам, она несколько недель провела в Школе-студии МХАТ.

«Незадолго до начала съемок я провела несколько недель в Школе-студии МХАТ: совершенно сюрреалистический опыт. Я не представляла, в какой степени необходимо погружение, наблюдение за собой, за нюансами поведения», — признавалась 23-летняя артистка «Собаке.ru».

Что известно о личной жизни Марии Хоревой

Мария Хорева не рассказывает про личную жизнь. В соцсетях она публикует только рабочие кадры — со спектаклей, репетиций и из гастрольных поездок.

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