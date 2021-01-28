Бабкина назвала Ланового рыцарем сцены

https://static.news.ru/photo/306d0982-61f6-11eb-8c8d-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Основатель и художественный руководитель ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина заявила, что смерть Василия Ланового стала огромной потерей для русского театра и кино. По её словам, Лановой был легендарным артистом и настоящим рыцарем сцены.

Не будет никакого преувеличения, если сказать, что русский театр и кинематограф понесли колоссальную потерю в связи с уходом из жизни Василия Семёновича Ланового, — написала народная артистка РСФСР в Instagram.

Она добавила, что Лановой был романтическим героем с большим диапазоном характеров — от Вронского в «Анне Карениной» до Шервинского в «Днях Турбиных».

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена Василия Ланового Ирина Купченко упросила врачей госпитализировать её вместе с мужем, чтобы не расставаться и ухаживать за ним. Вместе супруги прожили 49 лет. У актрисы была лёгкая форма коронавируса, не требующая стационарного лечения. Несмотря на положительный тест, её состояние оценивалось как лёгкое.