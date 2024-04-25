Авторы «Мастера и Маргариты» лишились гонораров. Михалков добился своего?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Создатели фильма «Мастер и Маргарита», покинувшие Россию, не получают гонорары от проката картины, сообщили в Минкульте. Почему так произошло и при чем здесь кинематографист Никита Михалков?

Почему авторы «Мастера и Маргариты» лишены гонораров

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что покинувшие Россию создатели ленты по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова не получают гонорары от проката. По ее словам, выход картины откладывать не стали, однако выплачивать уехавшим из РФ авторам проценты с проката не будут.

«Из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду — без своего детища. Есть еще важный момент: никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает», — рассказала Любимова на встрече с участниками программы поддержки сценаристов «Автор».

По ее словам, релиз «Мастера и Маргариты» не отменяли, поскольку над фильмом работала большая команда, для которой проект стал детищем. Любимова назвала экранизацию романа «огромным проектом», в который вложили более 1 млрд рублей бюджетных средств.

«Менялся режиссер, менялся сценарий, менялась команда, и тем не менее команда продюсеров закончила проект вне зависимости от того, как повел себя режиссер и выступил. Мы давно и все вместе приняли решение, что картины, которые сделаны, которые получили [прокатное] удостоверение, могут выходить в прокат. Это очень важная составляющая. Потому что над картиной трудились порядка 200 человек, и для них для всех это их общий ребенок», — приводит слова Любимовой ТАСС.

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина вышел в прокат в России 25 января. К середине апреля кассовые сборы ленты превысили 2,3 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба «Атмосфера кино» Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

За что ругали авторов «Мастера и Маргариты»

В 2024 году в СМИ активно обсуждался вопрос запрета фильма Локшина. 27 января журналисты нашли публикацию в соцсетях режиссера, в которой он желает победы Украине в СВО и сравнивает РФ с нацистской Германией. Также кинематографист выражал надежду, что ответственные за проведение спецоперации окажутся на скамье подсудимых. После того как публикации Локшина были обнаружены, режиссер поспешил удалить резонансные посты и закрыл доступы к профилям.

Telegram-канал «Баба Яга против» тогда обратил внимание, что и исполнитель роли Мастера Евгений Цыганов, и его экранная муза Юлия Снигирь ранее выступали с критикой СВО.

«1,2 млрд государственных рублей Минкульт отдал противникам СВО и яростным критиканам России — Евгению Цыганову (Мастер) и Юлии Снигирь (Маргарита), режиссеру с американским гражданством Локшину, дочери эстонской фашистки Ауг (Гелла), канадскому гражданину Колокольникову (Коровьев), израильскому гражданину Ярмольнику (доктор Стравинский). <...> Это что вообще?» — говорилось в посте Telegram-канала «Баба Яга против».

Что говорил Михалков об уехавших кинематографистах

20 апреля председатель Союза кинематографистов Никита Михалков призвал не выдавать прокатные удостоверения картинам, чьи авторы «бросили Россию и поливают ее грязью». По его словам, такие люди «хают» свою страну, а значит, им не стоит получать разрешительные документы.

«Стоит ли давать разрешительное удостоверение картинам, которые сняты людьми, бросившими страну и ее хающими и поливающими грязью? Думаю, нет», — сказал режиссер.

При этом Михалков подчеркнул, что есть кинематографисты, которые могли снять картину и уехать из России, но оставаться в своей профессии. По словам режиссера, в такой ситуации важно, чтобы люди не пытались заработать на оскорблениях соотечественников и армии, которая защищает РФ.

«В этом нет ничего особенного, важно же, почему человек уехал и как он реагирует на происходящее в его стране тогда, когда он ее оставил. Потому что мы все знаем, что есть люди, которые уехали, которые занимаются своим делом или не занимаются своим делом, но по крайней мере не пытаются заработать на том, чтобы оскорблять свой народ, который они бросили, свою армию, которая защищает страну, [оскорблять] вообще свою страну», — пояснил Михалков.

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