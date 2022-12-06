Авторы «Лета в пионерском галстуке» оценили закон о запрете ЛГБТ-пропаганды Авторы книги «Лето в пионерском галстуке» раскритиковали закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Фото: shutterstock.com

Писательницы Катерина Сильванова и Елена Малисова, авторы книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка», раскритиковали ужесточение в России ответственности за пропаганду ЛГБТ. В своем Telegram-канале они назвали сам закон «ужасным» и расценили его принятие как «попытку отобрать у нас литературные миры, в которых мы прятались от суровой действительности».

Новости плохие. Принят этот ужасный закон. Но я смотрю вперед более-менее оптимистично. Я жду расцвета сетевой и самиздат литературы. У нас пытаются отобрать литературные миры, в которых мы прятались от суровой действительности. Но как на это реагировать — выбор за нами. Мы можем либо повесить нос и начать плакать, либо можем начать создавать свои миры, — высказала свое мнение Малисова.

Ее соавтор Катерина Сильванова посетовала, что накануне издательство, выпустившее «Лето...» и «Ласточку», исключили из числа участников проходившей в Москве международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction.

Мы живем с вами в очень абсурдные и дурацкие времена, но нам эти времена надо обязательно пережить. И очень важно не отпустить летать свою кукушечку в лес, — сказала Сильванова.

Поправки о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола были внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы. Под запрет попала пропаганда ЛГБТ в соцсетях, СМИ, кино, рекламе. Ранее ограничение касалось только материалов об ЛГБТ. Отдельно ужесточена ответственность за распространение такой информации среди несовершеннолетних.

После подписания закона президентом Владимиром Путиным представитель интернет-сервиса электронных книг «Литрес» Евгений Селиванов заявил, что ресурс снимет с продажи издания, в которых подтвердится наличие ЛГБТ-пропаганды. Он добавил, что сервис уже обратились к издательствам и авторам с просьбой проверить свои произведения на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

2 декабря стало известно, что общественная организация «Совет отцов» выкупила весь тираж книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка» авторов Елены Малисовой и Катерины Сильвановой, после чего показательно уничтожила на предприятии в Хабаровске. На опубликованном в Сети видео один из членов «Совета» разрывает книгу и критикует западные ценности.

В конце ноября на прошедшей в Москве пресс-конференции, состоявшейся в рамках обсуждения закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что книга «Лето в пионерском галстуке» стала отправной точкой для инициирования поправок. Роман повествует об отношениях между двумя юношами, встретившимися в лагере летом 1986 года.