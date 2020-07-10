Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки

Netflix показал кадры боевой подготовки к боевику «Бессмертная гвардия» в рамках приближающейся премьеры.
Судя по ролику, опубликованному на YouTube-канале стрим-сервиса, актёрскому составу фильма, возглавляемому южноафриканской и американской актрисой Шарлиз Терон, пришлось провести немало времени в зале за репетициями экшен-сцен.
Отмечается, что были показаны как моменты тренировок и репетиций, так и кадры боёв из фильма. Видео сопровождается комментариями самих актёров и постановщиков драк.
Фильм режиссера Джины Принс-Байтвуд «Бессмертная гвардия» снят по одноименной серии комиксов Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Его премьера состоится 10 июля. Отзывы критиков о работе положительные.
Как писал NEWS.ru, роль Фуриосы в новой части фильма «Безумный Макс» досталась молодой актрисе. В предыдущей картине персонажа сыграла Шарлиз Терон.
Будущая картина будет приквелом «Дороги ярости», который посвятят Фуриосе. Режиссёр Джордж Миллер заявил, что для этого проекта ему понадобится более молодая артистка.
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