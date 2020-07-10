Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки

https://static.news.ru/photo/1e42f906-c2e1-11ea-ad3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Netflix показал кадры боевой подготовки к боевику «Бессмертная гвардия» в рамках приближающейся премьеры.

Судя по ролику, опубликованному на YouTube-канале стрим-сервиса, актёрскому составу фильма, возглавляемому южноафриканской и американской актрисой Шарлиз Терон, пришлось провести немало времени в зале за репетициями экшен-сцен.

Отмечается, что были показаны как моменты тренировок и репетиций, так и кадры боёв из фильма. Видео сопровождается комментариями самих актёров и постановщиков драк.

Фильм режиссера Джины Принс-Байтвуд «Бессмертная гвардия» снят по одноименной серии комиксов Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Его премьера состоится 10 июля. Отзывы критиков о работе положительные.

Как писал NEWS.ru, роль Фуриосы в новой части фильма «Безумный Макс» досталась молодой актрисе. В предыдущей картине персонажа сыграла Шарлиз Терон.

Будущая картина будет приквелом «Дороги ярости», который посвятят Фуриосе. Режиссёр Джордж Миллер заявил, что для этого проекта ему понадобится более молодая артистка.