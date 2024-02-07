Автору «Слова пацана» угрожали переломать ноги Автору «Слова пацана» Гараеву угрожали переломать ноги после выхода книги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роберт Гараев

Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», по которой режиссер Жора Крыжовников снял одноименный сериал, Роберт Гараев рассказал об угрозах после выхода произведения. В беседе с E1.RU он сообщил, что один из тех, у кого он брал интервью для книги, поменял свою позицию и обещал переломать писателю ноги.

Я исследователь и держал дистанцию. Но опасения были, конечно. И какие-то угрозы время от времени возникали. <...> Были звонки. Один из тех, у кого я брал интервью, поменял свою позицию и обещал мне переломать ноги, если что. Я как-то немножечко опешил, с одной стороны. С другой — подумал, что все-таки он человек разумный и делать этого не будет, — сказал Гараев.

По словам Гараева, ему также приходили на почту письма со словами: «Да кто ты такой, чтобы эту тему поднимать?» При этом он подчеркнул, что его положение было куда лучше, чем у Салмана Рушди, написавшего «Сатанинские стихи». Как подчеркнул Гараев, после выхода произведения британского писателя не поняли мусульмане, правительство Ирана объявило его в розыск, а затем он пережил нападение. Также Гараев привел в пример Роберто Савиано, который в книге «Гоморры» раскрыл секреты неаполитанской мафии и вынужден скрываться по сей день.

Ранее Гараев заявил о планах театралов поставить спектакль по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его словам, с ним связывались продюсеры насчет театральных прав на картину и несколько раз уже проходили читки.