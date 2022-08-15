Автор пил две недели: история граффити поцелуя Брежнева и Хонеккера Умер художник Дмитрий Врубель, изобразивший поцелуй Брежнева и Хонеккера на Берлинской стене. Этот арт-объект стал символом окончания холодной войны

Фото: Bettina Strenske/ZUMAPRESS.com/Global look Press

14 августа друзья сообщили о смерти 62-летнего художника Дмитрия Врубеля. Его граффити с изображением поцелуя Брежнева и Хонеккера на Берлинской стене стало известно на весь мир. Какие скандалы спровоцировала эта работа, что в ней особенного и почему перед тем, как взяться за кисть, Врубель, по собственному признанию, «пил две недели» — в материале NEWS.ru.

История граффити Дмитрия Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» (еще его называют «Братский поцелуй»), на котором запечатлен поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера, уникальна от начала до конца. Сам поцелуй лидеров двух соцстран и момент появления репродукции их объятий на Берлинской стене разделяют десятилетия. Но именно созданный в 1990-м художником арт-объект стал символом воссоединения Германии и одним из самых узнаваемых изображений в мире.

Дмитрий Врубель признавался, что впервые увидел фотографию целующихся генсеков во французском журнале, который ему привезла из-за границы знакомая девушка. Кадр произвел на художника «тяжелое впечатление». Однако он же вдохновил автора на создание инсталляции, состоявшей из трех работ. Увидев ее, поэт Дмитрий Пригов воскликнул: «Хорошо бы эту работу на Берлинскую стену!» В январе 1990-го эта идея еще казалась фантастикой, но уже через несколько месяцев Брежнев и Хонеккер действительно появились на восточном фрагменте ограждения.

В то время Врубель проводил выставки в собственной квартире, покупателями его картин нередко становились иностранцы. В один из визитов «делегаций» художник внезапно услышал от посетителей русскую речь. Она принадлежала бывшему переводчику из ГДР Александру Бородовскому, который решил заняться современным искусством. Тот предложил Врубелю показать свои работы в Германии.

Первым делом андеграундный советский художник, конечно, отправился к Берлинской стене. И был поражен ее высотой. Врубель ожидал увидеть 10-метровое сооружение, однако в реальности оно оказалось гораздо ниже. Вскоре Дмитрий познакомился с представительницей одной из галерей — шотландкой, которая предложила ему контракт и взялась согласовать проект того самого граффити на Берлинской стене. Сюжет с примесью политики, по воспоминаниям художника, разрешили не сразу, а только спустя несколько дней.

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Тут меня переклинило — видимо, потому что я добился того, чего хотел. Я испугался, потому что никогда не рисовал водяными красками, только масляными. И никогда не рисовал на открытом воздухе, а только у себя дома. Я сказал Саше [Бородовскому]: «Дай мне пару недель». И улетел в Москву. Честно пил две недели: от страха. Но делать нечего, приехал, начал работать, — рассказывал Дмитрий Врубель в интервью «АиФ» в 2010 году.

По словам автора, во время работы у него «не было денег», ему «всё время хотелось есть». Через неделю Врубель сделал последний штрих — и в этот момент в Берлин приехала группа советских художников, которым также одобрили нанесение сюжетов на стену. Тогда Дмитрий нарисовал еще один портрет — академика Андрея Сахарова. Рядом с его изображением он написал всего одно слово: danke («спасибо»).

Одна работа (Брежнев и Хонеккер. — NEWS.ru) посвящена тем, кто строил [стену], а эта (Сахаров. — NEWS.ru) — тому, кто ломал, — отмечал Дмитрий Врубель.

Нарисованные русским художником целующиеся генсеки вызвали восторг на Западе. А вот на родине к работе Врубеля отнеслись скептически. Он вспоминал, что первые определения, которые он услышал о своем граффити в доживавшем последние дни СССР, были «китч» и «конъюнктура». Тем не менее изображенное крупным планом лобызание Брежнева и Хонеккера разлетелось по всей планете, эта часть Берлинской стены стала одним из самых популярных у туристов мест.

Несколько лет назад, в 2009-м, оставшийся жить в Германии Врубель лично отреставрировал произведение, испорченное заборными надписями на разных языках мира. Там и сейчас фотографируют друг друга, делают селфи и даже пытаются повторить оригинальный сюжет.