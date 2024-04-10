Автор музыки к «Дюне» напишет «рискованную» версию гимна для «Формулы-1» Ханс Циммер напишет новую версию гимна для Гран-при Австрии

Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкий композитор Ханс Циммер примет участие в создании новой аранжировки гимна для Гран-при Австрии, одного из этапов чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1», сообщает OE24. Он пообещал, что новая версия гимна будет более «рискованной» и рок-н-ролльной. Музыкант является обладателем двух премий «Оскар» и четырех «Грэмми», он написал музыку для таких фильмов, как «Дюна», «Гладиатор» и «Интерстеллар».

Исполнять новую версию гимна будет, в частности, популярный австрийский музыкант Мартин Грубингер, который играет на ударных инструментах, а также 50 музыкантов-любителей, которых выберут из числа болельщиков. Прием заявок на участие уже начался и продлится до 7 июня.

По словам Циммера, в новой интерпретации гимна Австрийской Республики он попытался отдать дань уважения классической версии гимна страны, но при этом придать ему новое звучание.

Эта трактовка будет более рок-н-ролльная, более электронная и, я бы сказал, более рискованная. В акции Anthem of Your Life меня привлекает то же самое, что в музыкальном творчестве в целом, а именно: это возможность всем участвовать в общем деле и стать музыкантом хотя бы на один день, — сказал композитор.

Гран-при в Австрии пройдет на автодроме Red Bull Ring в последнее воскресенье июня, 30-го числа.

Ранее стало известно, что бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин исключен из санкционного списка Евросоюза, решение об этом принял суд ЕС. Претензии к Мазепину были аннулированы на основании того, что сам факт родства с лицом, в отношении которого введены ограничения, не считается достаточным основанием для санкций.