Писательница Александра Маринина не может выехать на родину из Германии из-за операции мужа. Он не в состоянии ходить, и любая транспортировка для него опасна.
Вместе с мужем автор детективов о Каменской прилетела в Берлин 1 марта. Они планировали пробыть в Германии до 12 апреля, но на месте выяснилось, что мужу писательницы нужна срочная операция,
Россиян стали вывозить из Германии в обязательном порядке, но Маринина не может выполнить условия эвакуации.
Мы не можем! Человек едва ходит! — пожаловалась писательница.
Сейчас Маринина пытается решить проблему, обращаясь во всевозможные инстанции. Она надеется, что их с мужем всё же доставят домой, но попозже.
Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД РФ опубликовал перечень авиарейсов, которыми российские туристы, попавшие в затруднительное положение за рубежом из-за коронавируса, могут вернуться на родину. В МИД отметили, что перечень не всеобъемлющий.
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