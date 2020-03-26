https://static.news.ru/photo/040db76c-6f15-11ea-afbb-fa163e074e61_660.jpg Александра Маринина Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Писательница Александра Маринина не может выехать на родину из Германии из-за операции мужа. Он не в состоянии ходить, и любая транспортировка для него опасна.

Вместе с мужем автор детективов о Каменской прилетела в Берлин 1 марта. Они планировали пробыть в Германии до 12 апреля, но на месте выяснилось, что мужу писательницы нужна срочная операция, пишет KP.RU.

Россиян стали вывозить из Германии в обязательном порядке, но Маринина не может выполнить условия эвакуации.

Мы не можем! Человек едва ходит! — пожаловалась писательница.

Сейчас Маринина пытается решить проблему, обращаясь во всевозможные инстанции. Она надеется, что их с мужем всё же доставят домой, но попозже.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД РФ опубликовал перечень авиарейсов, которыми российские туристы, попавшие в затруднительное положение за рубежом из-за коронавируса, могут вернуться на родину. В МИД отметили, что перечень не всеобъемлющий.