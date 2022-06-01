Аукционисты рассказали, как санкции отразились на рынке картин

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От антироссийских санкций с точки зрения цены и ликвидности меньше всего пострадал рынок дорогих картин, цена которых начинается от 3 млн рублей, рассказали владельцы аукциона русского искусства. При этом авторы статьи журнала «Компания» уточнили, что именно шедевры искусства страдают меньше всего во время любых кризисов.

Меньше всего с точки зрения цен и ликвидности пострадал рынок дорогих картин инвестиционного класса ценой от 3 000 000 рублей. Это, к слову, верная примета всех прошедших кризисов — шедевры в трудные времена страдают меньше всего. Основная активность коллекционеров сконцентрировалась именно в этом сегменте, — подчеркнули аукционисты.

Эксперты призвали подготовиться к остановке продаж и сильному падению цен на полотна класса эконом. Аукционисты заверили, что сильнее всего от антироссийских санкций пострадал рынок картин среднего и начального ценового диапазона. По их мнению, во времена кризиса люди в первую очередь отказываются от эмоциональных покупок и перестают приобретать полотна неизвестных художников или просто понравившиеся картины.

Картины ценой до 150 000 рублей стали продаваться в 3–5 раз хуже. А цены на них в рублях начали снижение. Дополнительно стоит держать в голове, что в кризисы уже традиционно падает ликвидность русских классиков второго ряда, малоизвестных художников русского зарубежья, а также эскизов и набросков художников первого ряда, — резюмировали аукционисты.

Ранее в Париже посетитель Лувра кинул в картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» торт. По словам очевидцев, это сделал мужчина, переодетый в старушку. Он подъехал к экспонату на инвалидной коляске. Дождавшись удобного момента, он швырнул десерт в картину да Винчи, осыпал место инцидента лепестками роз и произнес речь.