https://static.news.ru/photo/6497c1de-243a-11ea-bb92-fa163e074e61_660.jpg Людмила Зыкина Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press

Драгоценности Людмилы Зыкиной продадут с мемориального аукциона в Москве. Торги состоятся в воскресенье, 22 декабря.

Среди лотов — любимые серьги певицы с природными сапфирами и бриллиантами старинной огранки, золотое колье со 127 бриллиантами, которое, по семейному преданию, было подарено Зыкиной Гейдаром Алиевым. Всего на аукцион выставлены 63 предмета, сумма стартовых цен составила порядка 5 млн рублей.

С суммы в полмиллиона рублей стартует с молотка золотой гарнитур «Малая пара» из колье со 112 бриллиантами круглой огранки, серёг с 32 бриллиантами и кольца с 16 бриллиантами, сообщает аукционный дом «12-й стул».

Выставлены на продажу золотая брошь «Павлин» с природной бирюзой, старинный золотой браслет с бриллиантами и бирюзой, гранатовая брошь «Снежинка» с гранатами-пиропами, старинная золотая брошь-браслет-трансформер с четырьмя бриллиантами старой огранки и пятью природными гранатами-альмандинами. Будут проданы золотые часы Зыкиной с бриллиантами и перьевая ручка Cartier с пером из белого золота.

Пойдут с молотка пластинки, личные вещи, бижутерия артистки, например, бусы из бисера, которые сделала лично сама Зыкина. Часть средств от проданных вещей направят на увековечивание памяти певицы.

Вторую часть коллекции певицы будут продавать в следующем году. Трое наследников Зыкиной заключили соглашение о реализации доставшегося им наследства легендарной артистки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что племянница народной артистки СССР Людмилы Зыкиной Екатерина намерена продать бриллиантовый гарнитур знаменитой тёти, если в этом будет необходимость. Стоимость серёжек и подвески оценили в сумму свыше $2,1 млн.