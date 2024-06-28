Асмус призналась, что вынесла из самолета полезную для дома вещь Асмус рассказала, что ходит дома в бесплатной пижаме из самолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что забрала из самолета выданную ей бесплатную пижаму, когда возвращалась с дочерью из отпуска на острове Бали. Звезда «Интернов» опубликовала свое фото в салоне, отметив, что теперь носит «халявную» пижаму дома.

Сейчас я уже дома щеголяю в этой пижаме, которую мне в самолете выдали. Че от халявы отрекаться? — иронично подписала снимок Асмус.

Ранее Асмус опубликовала в блоге фотографии в купальнике во время отдыха на Бали. В подписи к кадрам она отметила, что добилась стройного тела без популярного препарата для похудения. Поклонники оценили старания актрисы, назвав ее грациозной статуэткой. Многие при этом вспомнили о бывшем супруге звезды Гарике Харламове, добавив, что он «плачет» по бывшей жене.

До этого Асмус резко ответила хейтерам, которые оставляют сотни комментариев под ее свежими снимками с новой прической. Девушка призналась, что обрезала волосы, потому что они были сильно испорчены. По ее словам, за последний год ее локоны пережили около 50 покрасок. Как стало известно, актриса постриглась очень коротко, поэтому поклонники называют ее новый образ мальчишеским.