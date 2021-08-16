Арзамасова показала первое фото после родов

Актриса Лиза Арзамасова показала в своём Instagram первое фото после родов. Накануне звезда сериала «Папины дочки» родила сына фигуристу Илье Авербуху.

У нас родился сын! 14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 и ростом 53 см. Про имя ещё немного подумаем. Мы с малышом ещё в клинике. Чувствуем себя замечательно! И счастье — лучший макияж, — написала она.

На снимке молодая жена Авербуха без макияжа лежит на больничной койке и улыбается. В комментариях поклонники и коллеги поздравляют актрису с рождением первого ребёнка. В посте Арзамасова также поблагодарила всех неравнодушных за участие. Судя по всему, роды у актрисы проходили нелегко.

Лиза Арзамасова и Илья Авербвух объявили, что станут родителями, в конце апреля. Актриса стала мамой впервые, а у фигуриста есть сын Мартин, который родился в браке с фигуристкой Ириной Лобачёвой. По словам Лизы, у неё прекрасные отношения с сыном серебряного олимпийского призёра.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности родов Арзамасовой.