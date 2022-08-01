Артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге

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Артисты из США и Украины примут участие в фестивале циркового искусства, который пройдет 3-6 ноября в Санкт-Петербурге, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщило РИА Новости. Всего в смотре примет участие 21 страна, добавила она в ходе первого заседания оргкомитета по подготовке и проведению смотра.

Мы приглашаем всех, за кулисами границ не бывает, на арене границ не бывает, недружественных зрителей тем более… Когда мы видим, что наши коллеги из Германии, Англии, Италии, Франции, Испании, США, Украины, Турции, Вьетнама, Мексики выразили желание принять участие в фестивале, мы понимаем, что это наши партнеры, — сказала Любимова.

В свою очередь гендиректор «Росгосцирка» Сергей Беляков подчеркнул, что все артисты, к которым обращалась компания, выразили желание принять участие в фестивале.

Ранее Любимова рассказала о том, что будет ждать российских артистов, уехавших за рубеж после 24 февраля, в том случае, если они захотят вернуться на родину. По ее мнению, на их концерты перестанут ходить люди, поскольку артисты «обидели своего зрителя

Также Любимова считает, что беглых деятелей культуры перестанут уважать и те артисты и организаторы мероприятий, которые остались в стране.