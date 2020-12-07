Артистка Волкова рассказала о причинах развода с Лимоновым

https://static.news.ru/photo/a60d4412-389e-11eb-9f4a-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Волкова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

46-летняя актриса Екатерина Волкова объяснила, почему рассталась с писателем и политиком Эдуардом Лимоновым. Она призналась, что несмотря на непродолжительный брак, была главной женщиной в жизни публициста. У Лимонова было много романов, но только Волкова родила ему двоих детей.

Я была провокатором в нашем браке. Требовала от него жертв для семьи, детей, — цитирует Волкову «Экспресс газета».

Она призналась, что не понимала масштаба личности Лимонова и то, что писатель не был приспособлен для семейной жизни. В какой-то момент она поставила ему ультиматум: выбрать между актрисой или партией. И муж выбрал второе.

Я превратилась в какую-то тварь, которая требовала сделать выбор. Может быть, я неправа, — рассказала артистка.

Она подчеркнула, что причиной расставания стали разногласия между ней и Лимоновым, а не предательство или измена. Артистка считает, что настоящая духовная близость у писателя была с женой Натальей Медведевой, с которой Лимонов жил с 1983 по 1995 год.

Волкова призналась, что после смерти Лимонова тоже «чуть-чуть умерла», но встретиться с ним в следующей жизни не хотела бы, поскольку не уверена, что писатель изменился бы.

Эдуард Вениаминович Савенко (псевдоним — Лимонов) умер 17 марта в возрасте 77 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание горла. По словам окружения писателя, за некоторое время до смерти из-за болезни он практически перестал появляться на публике.

Как писал NEWS.ru, 31 марта онлайн вышла последняя книга Лимонова «Старик путешествует». В ней писатель собрал написанные в своей юности очерки, чтобы «серьёзнее и глубже вглядываться во всё, что замечал в жизни».