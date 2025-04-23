В театре им. Ленсовета раскрыли состояние сломавшего ребро Боярского Боярского выписали из больницы после падения в театре

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Михаил Боярский

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, госпитализированный на прошлой неделе после падения в театре, выписан из больницы, сообщили в театре имени Ленсовета в комментарии ТАСС. Там добавили, что актер выйдет на сцену уже на этой неделе.

Михаил Сергеевич уже дома. Собирается играть 27, 29 [апреля]. Его отпустили домой, он ездит [на процедуры] амбулаторно, — рассказали журналистам в театре.

Ранее супруга Боярского, художественный руководитель театра имени Ленсовета народная артистка РФ Лариса Луппиан рассказала, что актеру рекомендовали на месяц воздержаться от появления на сцене. Она добавила, что сам артист был готов выполнять требование в зависимости от самочувствия.

14 апреля Михаил Боярский обратился за медицинской помощью после несчастного случая на сцене. Как рассказала его жена, артист споткнулся, упал и получил перелом ребра и ушиб легкого. По словам Луппиан, Боярский какое-то время провел на больничном и чувствует себя нормально. Сильной боли у артиста не было, он уже идет на поправку.

Кроме того, в театре Ленсовета сообщали, что в связи с инцидентом Боярский не сможет выйти на сцену в спектакле «Ромео и Джульетта». Мероприятие прошло без артиста в пятницу, 18 апреля.