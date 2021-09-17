Артист Симачёв пожаловался на выселение его балетной школы из центра Москвы

Московские власти собираются выселить Мастерскую балета Егора Симачёва и детский развивающий центр «Дом Белого Кролика» из здания в саду «Эрмитаж» в центре Москвы, где эти учреждения работают уже более 10 лет. Об этом на Столыпин-форуме сообщил артист Большого театра и основатель культурных организаций Симачёв, выступая на сессии Ксении Собчак «Искусство как бизнес».

Мастерская балета Егора Симачева

Здание, в котором уже 10 лет находится наша балетная школа, решено снести московскими властями. И мы автоматически остались без крыши над головой. Про нас никто не подумал. Всем всё равно, есть мы там или нет. Просто дальше сами барахтайтесь, ищите, выкарабкивайтесь, — отметил артист Большого театра.

Симачёв считает, что государство должно видеть людей, которые занимаются искусством, и поддерживать их. Тогда будущие поколения будут расти культурными, одухотворёнными и всесторонне развитыми людьми.

Администрация «Эрмитажа» предложила переехать балетной школе в здание, расположенное за пределами сада. Однако там лишь полуподвальные помещения с офисными планировками, которые абсолютно не подходят для занятий балетом.

Мастерская балета Егора Симачева

Нам необходимы балетные залы, детские раздевалки и зона ожидания для родителей. Мы прекрасно понимаем, что без помощи властей найти соответствующее помещение в центре города практически нереально, — посетовал Симачёв.

Артист сообщил, что мэру Москвы Сергею Собянину было направлено письмо, которое подписали родители учеников балетной школы, с просьбой поддержать организацию и помочь найти подходящее помещение.