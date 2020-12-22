Артемий Лебедев закрыл свой блог в ЖЖ

https://static.news.ru/photo/76c7eff6-4454-11eb-8eb7-fa163e074e61_660.jpg Артемий Лебедев Фото: temalebedev/vk.com

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что закрывает свой блог на платформе LiveJournal («Живой журнал», ЖЖ) и переходит на «Телетайп».

Он отметил, что писал посты в LiveJournal с небольшими перерывами ежедневно на протяжении 20 лет. Об этом дизайнер написал в своём блоге.

ЖЖ умерло. Какие-то остатки трафика ещё по инерции есть, но ради них нет смысла стараться, — сказал Лебедев.

Он сообщил, что переезжает «на новый адрес» — в «Телетайп», и «остальных туда же приглашает». По его словам, эта платформа более быстрая, современная, мобильная, «дружит с Телегой» (Telegram) и «всё умеет».

Лебедев вёл блог в ЖЖ с 2001 года и входил в тройку самых популярных блогеров. На сегодняшний день он также ведёт каналы в мессенджере Telergam и на YouTube.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал платные колонки с водой в посёлке Шушенском под Красноярском киберпанком — жанром научной фантастики, отражающим упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса.