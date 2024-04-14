«Архетип чеховской женщины»: умерла актриса Инна Головина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Инна Головина

В ночь на 14 апреля ушла из жизни актриса Электротеатра «Станиславский» Инна Головина. Артистке было 49 лет. Что стало причиной смерти актрисы, какой вклад она внесла в развитие театра?

Что известно о смерти актрисы Головиной

Печальное известие сообщила пресс-служба московского Электротеатра. Как уточнили в культурном учреждении, последние несколько лет актриса боролось с тяжелым заболеванием.

«Сегодня ночью от нас ушла Инна Головина. Последние несколько лет Инна с ее невероятной силой воли мужественно сражалась с тяжелой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится. Театр скорбит и приносит глубокие соболезнования семье Инны», — сказано в сообщении театра от 14 апреля.

Информации о точном диагнозе Головиной в «Станиславском» не озвучили. Дата и место прощания с актрисой станут известны позднее.

Что актриса Головина сделала для театра

Головина окончила театральный факультет Саратовской консерватории. После нескольких лет работы в театрах Саратова и Краснодара актриса перебралась в Москву, где окончила ВГИК и в сентябре 2003 года была приглашена в Театр имени Константина Сергеевича Станиславского Владимиром Мирзоевым, обновлявшим труппу молодыми талантами.

«Красавица-героиня с сильным характером, Инна Головина сразу стала блистать в спектаклях театра. Ее царская стать идеально совпадала с Ипполитой во „Сне в летнюю ночь“. И в то же время в ней было то тепло, та надежность, что бывают в сказочных мамах, которых тоже было немало в ее актерской биографии, вплоть до матери Коренева в „Синей птице“. С возрастом в ролях Инны Головиной стал отчетливо слышен трагический голос, особенно мощно прозвучавший в „4.48 Психоз“. В ее исполнении небольшая изначально роль в любовном дуэте в чеховской „Скучной истории“ обнаружила необычайный объем и глубину. Архетип чеховской женщины актриса прекрасно сыграла в „Чеховщине“», — отмечается на сайте Электротеатра.

В театре добавили, что Головина также обладала музыкальным талантом и исполняла композиции.

«Музыкальная, обладавшая голосом, богатым на оттенки, Инна Головина прекрасно пела, и ее номера в серии наших концертов ElectroVoice вызывали неизменное восхищение», — гласит сообщение Электротеатра.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Инна Головина

Какие артисты ушли из жизни в последнее время

13 апреля в Донецке скончалась балерина музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна Александра Ежунова, сообщила художественный руководитель учреждения Наталья Волкова на странице в соцсети «ВКонтакте». Известная в городе артистка умерла в возрасте 41 года. Причины смерти неизвестны.

«Сегодня (13 апреля. — NEWS.ru) коллектив театра потрясен трагическим известием. Молодая, талантливая артистка балета Александра Ежунова скоропостижно ушла из жизни», — написала Волкова.

Ежунова является выпускницей Донецкого училища культуры. Через год после окончания учебы она стала артисткой местного МДТ. За свою 20-летнюю карьеру Ежунова сыграла более чем в 40 постановках.

12 апреля в Воронеже ушел из жизни советский танцовщик и балетмейстер народный артист России Владимир Бычков. Он работал главным балетмейстером воронежского ансамбля профтехобразования «Весенние зори», а с 1988 по 2006 год был его художественным руководителем.

«Под руководством Владимира Петровича коллектив был участником различных форумов Кремлевского Дворца съездов, Олимпиады-80, многих международных фестивалей и конкурсов. Коллектив стал лауреатом премии Ленинского комсомола. Ансамбль бережно хранит „золотой фонд“ и еще не раз вспомнит его с благодарностью в сердце и теплотой в душе», — подчеркивается в сообщении ансамбля.

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