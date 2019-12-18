https://static.news.ru/photo/c4675b5c-2178-11ea-ab65-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

В Москве археологи нашли более 900 предметов быта XII–XX веков на территории бывшего Воспитательного дома.

Вокруг комплекса зданий XVIII–XX веков, находящегося на Москворецкой набережной, начались научно-исследовательские работы, в которые входят и археологические раскопки, сообщается на сайте мэра Москвы.

На территории Воспитательного дома частично сохранились старинные дренажные и водозаборные колодцы, а также водосточные канавы... В колодцах и канавах археологов ждали многочисленные находки — сотни бытовых мелочей, которые принадлежали москвичам в разные века, — говорится в сообщении.

Среди находок медные нательные кресты и перстни-печатки, монеты, трубки для курения, пуговицы, пряжки от ремней, элементы конской упряжи, стеклянная бусина, железные ножи, гвозди и свинцовые пули.

Древнейшие из обнаруженных артефактов относятся к XII веку, самые современные — к XX веку. Отмечается, что возраст некоторых предметов удалось определить без проблем. Фрагменты керамической посуды, гладкие красноглиняные горшки, кувшины из белой глины и железный наконечник стрелы специалисты отнесли к XVI–XVII векам. В колодцах нашли конские подковы, печные изразцы и помадные баночки, которые использовали для хранения косметических и лечебных средств — эти объекты относятся к периоду XVIII–XIX веков.

Такой разнообразный и по датировке, и по составу набор археологических находок неслучаен. В древности на этом месте располагался Васильевский луг. Его часто затапливало во время половодий, поэтому со временем здесь построили множество сооружений для отвода воды, — объяснил руководитель Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, в XII–XIII веках локацию использовали для выпаса великокняжеских табунов. Кроме того, здесь проходили сборы конных дружин перед походами.

Среди находок были не только предметы быта, но и останки собак, коз и коня.

Как писал NEWS.ru, в районе Гоголевского бульвара столичные археологи обнаружили части древней керамической вазы времён неолита.