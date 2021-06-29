Апартаменты и три дня наедине: названы условия свиданий Ефремова с женой

Адвокат советского и российского артиста Михаила Ефремова Пётр Хархорин в интервью порталу StarHit назвал условия свидания своего клиента с супругой Софьей Кругликовой. По его словам, в колонии, где содержится актёр, «есть специальные апартаменты», куда «запускают, отбирают телефон» и люди общаются три дня.

Софья [Кругликова] никогда слабой не была, она сильная цельная женщина, тоже вызывает только уважения. У неё есть определённые взгляды на всё, и она их претворяет в жизнь. Конечно, ей стало тяжелее — она одна с тремя детьми, их надо поднимать. Пашет на нескольких работах, в профессии востребована, слава богу. Поэтому не жалуется, — отметил юрист.

Он добавил, что, скорее всего, женщина «посетит кассацию». Михаилу же придётся принять участие в заседании по видеосвязи из колонии — «этапироваться ради этого в Москву тяжело и долго». Хархорин подчеркнул, что артист изменил своё отношение к происшествию накануне суда о смягчении приговора. Ему тяжело обсуждать последствия аварии. Юрист отметил, что его клиент «стал намного серьёзнее», к нему «пришло покаяние — по-настоящему» и превратилось во «внутреннее чувство».

Представитель Ефремова добавил, что артист похудел в колонии, правда, «прежде всего из-за душевных переживаний». Но адвокат считает, что в местах заключения прибавляют в весе «только бомжи», считающие тюремное меню «райской пищей». Хархорин отметил, что никаких психических отклонений сейчас у актёра нет, как предполагалось в СМИ.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Позже защита Ефремова подала кассационную жалобу на приговор за смертельное ДТП.

Юристы выразили уверенность, что суд не полностью учёл смягчающие обстоятельства. По их словам, актёр занимался благотворительностью, неоднократно извинялся перед родными погибшего Сергея Захарова, а также выплатил им более 4,5 млн рублей компенсации. Ранее адвокаты Михаила Ефремова попросили передать уголовное дело актёра на новое апелляционное рассмотрение.