Нужно ли вводить при производстве кино и сериалов цензуру и худсоветы? NEWS.ru. попросил высказать свое мнение по этому вопросу писателя, блогера и члена Общественной палаты Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин.
«В распиаренной „Ликвидации“ только воры — хорошие»
— Долгие годы на российском телевидении и в кинематографе превалировали антисоветские форматы. Ну давайте вместе вспомним. Книга «Зулейха открывает глаза», по которой потом был снят сериал за государственные деньги. Про что он? Я в двух словах могу сказать: про то, как русские коммунисты якобы убивали и угнетали татар, хороших и замечательных.
Современный татарин, глядя на это, что должен почувствовать? Какие чувства вызывает у него это кино, чего вы добиваетесь? Ненависти к России? Но сериал показали по российскому телевидению и даже наградили несколькими кинопремиями.
Или, скажем, про что распиаренная «Ликвидация»? Приехал Георгий Жуков в Одессу и повелел: всех бандитов по ночам без суда и следствия расстреливать. Имел ли в реальности место такой исторический факт? Оказывается, не имел, это художественный вымысел. А для чего тогда снято — о том, как советские разведчики бегают по улице и убивают, всех, кто под руку попадется? Так было? Нет. А что же тогда ты, гражданин режиссер фильма, художественными средствами гражданам в головы внедряешь? Ненависть к власти как таковой? Ненависть к армии, к НКВД, к милиции? У тебя там воры только хорошие. Ты за воров?
«Думайте плохое — никогда не ошибетесь»
— Нечаянно получается такое снимать? Так не бывает, я вам как бывший оперуполномоченный скажу: думайте самое плохое и никогда не ошибетесь. Конечно, умышленно. Это была «заказуха: на такие книжки, на такое кино. На обгаживание нашей советской истории.
Я трудился в экспертном совете при Минкульте: оценивал киносценарии на предмет пригодности к государственному финансированию. Большинство сценариев это сочинения восьмиклассника. То есть уровень интеллекта и художественных дарований автора близок к абсолютному нулю. Им — по счастью — не дают госфинансирование. Другим — дают. Например, на сериал «Матильда» в свое время. Выдали деньги без участия экспертной оценки. Я решил выяснить интереса ради: а гражданин, написавший сценарий к «Матильде», он вообще сколько сценариев написал в своей жизни ранее? За какие творческие заслуги его привлекли к работе над самым дорогим (на тот момент) фильмом в истории новейшего российского кино? Угадайте. Ни одного. У него первый «гениальный» сценарий сразу — «Матильда».
Надо вызвать тех, кто госсредства выделял на такое кино, и авторов — посмотреть им в глаза. Выяснить, для чего они такое показывали. Они, наверное, скажут свое любимое телевизионное слово, мол, такой «формат». А мы ответим, что Россия — наша страна и мы в ней живем, мы хотим ей добра — а не форматов.
«Если вы против СССР, значит — за нацистов. Или то, или это»
— Посмотрите федеральные каналы, там все видно — за кого они. Антисоветчик — значит, русофоб. Кто мои предки, в честь которых мы выходим на марши Бессмертного полка? Кровавые сталинские псы? Или защитники родины? Определись!
Если вы против Советского Союза — я правильно понимаю, что вы за немецких нацистов? Ты либо за это, либо за то. Значит, ты нацист и тащишь сюда нацистские ценности. Чем это заканчивается — смотрите на Украину.
Массу должностей в сфере культуры — с моей точки зрения — занимают люди, которых давно уже пора отправить на пенсию. Перечислять не будем, всем и так понятно. Предлагаю их туда и отправить.
Это как с приватизацией в 90-е. Когда ее проводили, нам рассказывали, будто бы прежняя коммунистическая система управления предприятиями не эффективна. А новые собственники, получив какой-нибудь тракторный завод, тут же распродавали его на черные и цветные металлы. Здания сносили и строили там жилой комплекс. И надо бы спросить с каждого: ты же тракторный завод брал, трактора где? Нет тракторов — не справился, возвращай государству. То же с телевидением, с кинематографом. Вместо действительно нужных и полезных государству и обществу картин снимаешь непонятные «форматы» — освободи должность. Как говорил Остап Бендер: «Киса, побольше цинизма, людям это нравится». Не умеешь пользоваться тем, что тебе вверило государство, — верни.
Когда министром культуры стал Мединский, то вопрос ребром поставил: больше мы «вот такое» снимать не будем. И вы не поверите — те же самые люди, которые вчера про антисоветчину строчили (они же за деньги работают), стали писать патриотические сценарии.
Получается, правда, по привычке кривовато. Скажем, сняли «Зою» — про Космодемьянскую. По непонятным для меня причинам считают это патриотическим кино. Я несколько теряюсь. Как от художественных достоинств, в кавычках, так и от посыла идеологического. За что там Зоя Космодемьянская жизнь отдала? За булочку и трамвайчик — у вас по сюжету так получается. Но хотя бы уже не антисоветчина.
Были гениальные режиссеры при советской власти. Советская власть закончилась. Что гениального сняли после? Ничего. Ни одного талантливого фильма за 30 с лишним лет после развала СССР. Так, может, это не кинодеятели были такие талантливые? Может, талантливый был комиссар в пыльном шлеме, который стоял за спиной и маузером в затылок тыкал: «Снимай нормальное кино!»
В смысле — цензура была и худсоветы. Вы хотели снимать без них, жаждали свободы — вот она. Что ж вы не делаете ничего гениального без этой цензуры и контроля? Не можете?
У кинотворца же в башке ложкой размешано, ему направление надо указать: про что делать кино. Тогда, может быть, что-нибудь получится. А самое главное — ничего не получится без денег. Ни-че-го. А деньги есть только у государства. А вот кому их давать — государство должно серьезнее к этому относиться. Помогать и продвигать только тех, кто несет стране и народу пользу. Поэтому — я настаиваю — обязательны художественные советы. Что вы без них вообще можете? А свобода — это когда ты на свои деньги снимаешь.
Читайте также:
Кто заменит уехавшую Пугачеву: в России выбирают новую Примадонну
«Мафия сильна»: Гребенщиков похоронил российский шоу-бизнес
Составлен список резко похудевших российских знаменитостей
ФСБ заинтересовалась звездой сериала «Ольга» из-за слов о России