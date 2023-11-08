«Антисоветчик — значит русофоб». Гоблин призвал ввести цензуру на ТВ Дмитрий Пучков раскритиковал известные сериалы за «антисоветчину»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Пучков (Гоблин)

Нужно ли вводить при производстве кино и сериалов цензуру и худсоветы? NEWS.ru. попросил высказать свое мнение по этому вопросу писателя, блогера и члена Общественной палаты Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин.

«В распиаренной „Ликвидации“ только воры — хорошие»

— Долгие годы на российском телевидении и в кинематографе превалировали антисоветские форматы. Ну давайте вместе вспомним. Книга «Зулейха открывает глаза», по которой потом был снят сериал за государственные деньги. Про что он? Я в двух словах могу сказать: про то, как русские коммунисты якобы убивали и угнетали татар, хороших и замечательных.

Современный татарин, глядя на это, что должен почувствовать? Какие чувства вызывает у него это кино, чего вы добиваетесь? Ненависти к России? Но сериал показали по российскому телевидению и даже наградили несколькими кинопремиями.

Или, скажем, про что распиаренная «Ликвидация»? Приехал Георгий Жуков в Одессу и повелел: всех бандитов по ночам без суда и следствия расстреливать. Имел ли в реальности место такой исторический факт? Оказывается, не имел, это художественный вымысел. А для чего тогда снято — о том, как советские разведчики бегают по улице и убивают, всех, кто под руку попадется? Так было? Нет. А что же тогда ты, гражданин режиссер фильма, художественными средствами гражданам в головы внедряешь? Ненависть к власти как таковой? Ненависть к армии, к НКВД, к милиции? У тебя там воры только хорошие. Ты за воров?

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Актриса Чулпан Хаматова делает селфи с детьми из массовки во время съемок сериала режиссера Егора Анашкина «Зулейха открывает глаза» в Лаишевском районе Республики Татарстан

«Думайте плохое — никогда не ошибетесь»

— Нечаянно получается такое снимать? Так не бывает, я вам как бывший оперуполномоченный скажу: думайте самое плохое и никогда не ошибетесь. Конечно, умышленно. Это была «заказуха: на такие книжки, на такое кино. На обгаживание нашей советской истории.

Я трудился в экспертном совете при Минкульте: оценивал киносценарии на предмет пригодности к государственному финансированию. Большинство сценариев это сочинения восьмиклассника. То есть уровень интеллекта и художественных дарований автора близок к абсолютному нулю. Им — по счастью — не дают госфинансирование. Другим — дают. Например, на сериал «Матильда» в свое время. Выдали деньги без участия экспертной оценки. Я решил выяснить интереса ради: а гражданин, написавший сценарий к «Матильде», он вообще сколько сценариев написал в своей жизни ранее? За какие творческие заслуги его привлекли к работе над самым дорогим (на тот момент) фильмом в истории новейшего российского кино? Угадайте. Ни одного. У него первый «гениальный» сценарий сразу — «Матильда».

Надо вызвать тех, кто госсредства выделял на такое кино, и авторов — посмотреть им в глаза. Выяснить, для чего они такое показывали. Они, наверное, скажут свое любимое телевизионное слово, мол, такой «формат». А мы ответим, что Россия — наша страна и мы в ней живем, мы хотим ей добра — а не форматов.

«Если вы против СССР, значит — за нацистов. Или то, или это»

— Посмотрите федеральные каналы, там все видно — за кого они. Антисоветчик — значит, русофоб. Кто мои предки, в честь которых мы выходим на марши Бессмертного полка? Кровавые сталинские псы? Или защитники родины? Определись!

Если вы против Советского Союза — я правильно понимаю, что вы за немецких нацистов? Ты либо за это, либо за то. Значит, ты нацист и тащишь сюда нацистские ценности. Чем это заканчивается — смотрите на Украину.

Массу должностей в сфере культуры — с моей точки зрения — занимают люди, которых давно уже пора отправить на пенсию. Перечислять не будем, всем и так понятно. Предлагаю их туда и отправить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Пучков (Гоблин)

Это как с приватизацией в 90-е. Когда ее проводили, нам рассказывали, будто бы прежняя коммунистическая система управления предприятиями не эффективна. А новые собственники, получив какой-нибудь тракторный завод, тут же распродавали его на черные и цветные металлы. Здания сносили и строили там жилой комплекс. И надо бы спросить с каждого: ты же тракторный завод брал, трактора где? Нет тракторов — не справился, возвращай государству. То же с телевидением, с кинематографом. Вместо действительно нужных и полезных государству и обществу картин снимаешь непонятные «форматы» — освободи должность. Как говорил Остап Бендер: «Киса, побольше цинизма, людям это нравится». Не умеешь пользоваться тем, что тебе вверило государство, — верни.

Когда министром культуры стал Мединский, то вопрос ребром поставил: больше мы «вот такое» снимать не будем. И вы не поверите — те же самые люди, которые вчера про антисоветчину строчили (они же за деньги работают), стали писать патриотические сценарии.

Получается, правда, по привычке кривовато. Скажем, сняли «Зою» — про Космодемьянскую. По непонятным для меня причинам считают это патриотическим кино. Я несколько теряюсь. Как от художественных достоинств, в кавычках, так и от посыла идеологического. За что там Зоя Космодемьянская жизнь отдала? За булочку и трамвайчик — у вас по сюжету так получается. Но хотя бы уже не антисоветчина.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Памятник Зое Космодемьянской

Были гениальные режиссеры при советской власти. Советская власть закончилась. Что гениального сняли после? Ничего. Ни одного талантливого фильма за 30 с лишним лет после развала СССР. Так, может, это не кинодеятели были такие талантливые? Может, талантливый был комиссар в пыльном шлеме, который стоял за спиной и маузером в затылок тыкал: «Снимай нормальное кино!»

В смысле — цензура была и худсоветы. Вы хотели снимать без них, жаждали свободы — вот она. Что ж вы не делаете ничего гениального без этой цензуры и контроля? Не можете?

У кинотворца же в башке ложкой размешано, ему направление надо указать: про что делать кино. Тогда, может быть, что-нибудь получится. А самое главное — ничего не получится без денег. Ни-че-го. А деньги есть только у государства. А вот кому их давать — государство должно серьезнее к этому относиться. Помогать и продвигать только тех, кто несет стране и народу пользу. Поэтому — я настаиваю — обязательны художественные советы. Что вы без них вообще можете? А свобода — это когда ты на свои деньги снимаешь.

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