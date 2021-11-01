Анна Шатилова отказалась прийти на похороны Игоря Кириллова

Диктор советского телевидения Анна Шатилова не пришла на похороны Игоря Кириллова, которые проходят сегодня, 2 ноября, на Новодевичьем кладбище в Москве. В беседе с NEWS.ru Шатилова объяснила, почему отказалась проводить своего коллегу, которого знала почти 60 лет, в последний путь.
Я всегда очень тяжело переживаю уход близких людей. А Игорь был именно близким. Боюсь, мне стало бы плохо на кладбище. Позже, когда соберусь с силами, обязательно навещу его могилу, — объяснила Анна Шатилова.
Ранее она рассказала о последних днях Игоря Кириллова, которому незадолго до смерти ампутировали ногу. Причиной смерти 89-летнего диктора стали последствия заражения коронавирусом.
Прощание с телеведущим прошло в закрытом режиме. Отпевание состоялось в храме Новодевичьего кладбища. Кириллов, который олицетворял советскую эпоху, верил в Бога и всю жизнь хранил Библию, подаренную ему бабушкой. Расходы на погребение взял на себя Первый канал, гендиректор которого, Константин Эрнст, присутствовал на отпевании и похоронах диктора.