Анна Шатилова отказалась прийти на похороны Игоря Кириллова

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Вдова Игоря Кириллова Татьяна рассказала, как прошли последние дни жизни легендарного диктора. По её словам, артист уже начал было приходить в себя после ампутации ноги, но его сразил коронавирус, сообщает KP.RU.

С начала сентября Кириллова мучили адские боли в ноге. После обследования в Боткинской больнице врачи приняли решение ампутировать ногу народному артисту. И ничто, по словам вдовы, не предвещало в итоге...