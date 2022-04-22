Анна Нетребко впервые выступила в Европе после скандала

Оперная певица Анна Нетребко впервые после скандала с зарубежными театрами из-за нейтральной позиции по спецоперации на Украине выступила перед европейской публикой. Её «дебют» прошёл в Монте-Карло, передаёт ФАН.

По данным издания, в графике Нетребко запланировано ещё несколько выступлений, хотя официального разрешения на это нет . Так, согласно планам артистки, должно состояться ещё три шоу в Монако — 23, 27 и 30 апреля. Известно, что у певицы в планах участие в петербургском фестивале «Белые ночи», который пройдёт летом.

Нетребко после начала спецоперации на Украине опубликовала пост, где объяснила, что выступает за мир, и добавила, что считает неприемлемым «заставлять артистов высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою родину». Тогда миланский оперный театр «Ла Скала», нью-йоркская «Метрополитен-опера» и Баварская государственная опера заявили о прекращении сотрудничества с российской певицей.

Позднее оперная певица изменила своё отношение к спецоперации и выступила с осуждением действий России. После этого Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил выступление Нетребко, запланированное на 2 июня.

Действия оперной певицы подверглись жёсткой критике. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил её в отсутствии совести.