Анна Нетребко ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у коллеги

https://static.news.ru/photo/fbc62666-f4c0-11ea-94a8-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: anna_netrebko_yusi_tiago/instagram.com

Анна Нетребко объявила о решении уйти на самоизоляцию после того, как у её коллеги выявили коронавирус. Инфекцией заболел солист Большого театра Ильдар Абдразаков.

Сама оперная певица тоже сдала тест на коронавирус, он показал отрицательный результат.

Я удаляюсь на самоизоляцию, дабы быть уверенной в моей полной безопасности для окружающих! — написала звезда в Instagram.

Анна Нетребко добавила, что постановку «Евгений Онегин» в Мариинском театре, где она играет Татьяну, перенесли с 18 сентября на декабрь.

До этого была отменена опера «Дон Карлос», назначенная на 10 сентября, из-за коронавируса у ведущего солиста и одной из балерин. На карантин ушли все артисты, хотя у них тесты показали отрицательный результат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что опера Джузеппе Верди «Дон Карлос» должна была открыть новый, 245-й сезон в государственном академическом Большом театре России. Главные партии в ней исполняют Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов.