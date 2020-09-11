Анна Нетребко ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у коллеги

Я удаляюсь на самоизоляцию, дабы быть уверенной в моей полной безопасности для окружающих! — написала звезда в Instagram.
Анна Нетребко добавила, что постановку «Евгений Онегин» в Мариинском театре, где она играет Татьяну, перенесли с 18 сентября на декабрь.
До этого была отменена опера «Дон Карлос», назначенная на 10 сентября, из-за коронавируса у ведущего солиста и одной из балерин. На карантин ушли все артисты, хотя у них тесты показали отрицательный результат.
Ранее NEWS.ru сообщал, что опера Джузеппе Верди «Дон Карлос» должна была открыть новый, 245-й сезон в государственном академическом Большом театре России. Главные партии в ней исполняют Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов.