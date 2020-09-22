Анна Нетребко излечилась от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a192f38a-fd81-11ea-b755-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперная певица Анна Нетребко выписалась из клиники, где проходила лечение от коронавирусной инфекции.

О своём выздоровлении артистка написала в Instagram.

Дорогие друзья! Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы и я избавилась от заразы под названием CoViD-19, — написала Нетребко.

В своём посте она также поблагодарила подписчиков за поддержку и персонал 52-й московской клинической больницы за быстрое и эффективное лечение. По словам певицы, российские врачи «лучшие и знают, как с этим вирусом разбираться».

В другом посте она подробно рассказала о течении болезни и лечении от вируса. По словам певицы, у неё слабые лёгкие, подверженные бронхитным вирусам, поэтому она знала, что заболеет сильно и сразу, поэтому как только поднялась температура под 39, она уехала в госпиталь.

Болезнь смогли остановить быстро. Многочисленные капельницы, антибиотики, уколы от тромбоза (часто при ковиде) и плазма с антителами, дыхательные ингаляции гелием, побили вирус за восемь дней. Теперь я восстанавливаюсь, так как есть слабость и лёгкий кашель. Обоняние почти восстановилось, и вчера я даже пробовала петь и смогла! — написала Нетребко.

Она также посоветовала своим подписчикам укреплять иммунитет, правильно питаться и не выходить на улицу в больном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Анна Нетребко объявила о решении уйти на самоизоляцию после того, как у её коллеги выявили коронавирус. Инфекцией заболел солист Большого театра Ильдар Абдразаков. Певица рассказала, что как только почувствовала, что заболевает, сразу же изолировалась. При этом тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. Позже она всё-таки обратилась к медикам.