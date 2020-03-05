https://static.news.ru/photo/8d49b9cc-5ef3-11ea-a4c0-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Анна Каренина» Фото: Focus Features/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Среди российских читателей самым популярным литературным женским персонажем стала Анна Каренина из одноимённой книги Льва Толстого.

Книжный сервис MyBook составил рейтинг, согласно которому лидерами также стали Маргарита из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова и Зулейха из романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, передаёт РИА Новости. Исследование приурочено к празднованию международного женского дня.

Второе место заняла Анастейша Стил из романа «Пятьдесят оттенков серого» британского автора Э.Л. Джеймс, на третьем оказалась Хейзел Грейс Ланкастер из книги «Виноваты звёзды» Джона Грина.

Во время исследования сервис учитывал наиболее востребованные у российских читателей книги с 2012 года. Как показала статистика, книголюбов больше всего интересуют произведения, в которых главные героини — это женщины с непростыми судьбами.

Как писал NEWS.ru, популярность книги писателя Альбера Камю «Чума» резко выросла во Франции. Это совпало с распространением коронавируса в мире.