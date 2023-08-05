Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Anna Asti и бывшая участница дуэта Artik&Asti, в ходе прямого эфира в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) сообщила, что хочет выпустить песню на украинском языке. Она отметила, что ее команда работает над этим, но пока не нашла подходящий материал.

Кстати был вопрос, связанный с тем, хочу ли я записать украинскую песню, на самом деле, очень хочу, мы тоже над этим работаем, пока еще не нашли подходящую песню, потому что мне хочется, чтобы эта песня была такая душа-даша прям невероятная, чтобы она ассоциировалась с моей любовью к родине, к той земле, с которой я на самом деле родом, которую я безумно люблю, — сказала артистка.