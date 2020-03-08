Актриса Анджелина Джоли призналась, что в Международный женский день она мысленно была с женщинами Афганистана, чьи свобода и права находятся «на волоске».
Признание Джоли
Актриса подчеркнула, что мир, достигнутый ценой бесправия женщин, полноценным не является. Джоли призвала власти США в последующих переговорах с контролирующими Афганистан политическими силами обязательно прислушаться к женщинам и позаботиться о соблюдении их прав.
Как сообщал NEWS.ru, 8 марта на участниц «Женского марша солидарности» в столице Киргизии Бишкеке напали местные националисты и избили женщин. Участниц марша затем задержала полиция.
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