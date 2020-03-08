https://static.news.ru/photo/c597d1ac-61ea-11ea-bd3d-fa163e074e61_660.jpg Анджелина Джоли Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Актриса Анджелина Джоли призналась, что в Международный женский день она мысленно была с женщинами Афганистана, чьи свобода и права находятся «на волоске».

Признание Джоли приводит CNN. Актриса напомнила о недавно заключённом соглашении между движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории РФ) и властями США. Джоли обратила внимание на то, что о женщинах в соглашении не упоминалось вовсе и стороны не взяли на себя никаких обязательств по защите женских прав.

Актриса подчеркнула, что мир, достигнутый ценой бесправия женщин, полноценным не является. Джоли призвала власти США в последующих переговорах с контролирующими Афганистан политическими силами обязательно прислушаться к женщинам и позаботиться о соблюдении их прав.

Как сообщал NEWS.ru, 8 марта на участниц «Женского марша солидарности» в столице Киргизии Бишкеке напали местные националисты и избили женщин. Участниц марша затем задержала полиция.