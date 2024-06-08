Амплуа злодейки, «Один шанс на троих», Первый: как живет Мария Лисовая

Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Мария Лисовая

Первый канал с 10 июня начнет показывать сериал «Один шанс на троих», в котором Мария Лисовая сыграла главную роль. О чем эта лента, что известно о личной жизни и творческих планах актрисы?

Кого сыграет Лисовая в новом сериале

Сериала «Один шанс на троих» расскажет историю об Олеге (Сергей Марин) и Яне (Мария Лисовая), которые расстались в молодости, однако теперь вынуждены объединиться ради общей цели. Им предстоит вернуть себе сына.

В юности молодые люди были сильно влюблены друг в друга и собиралась пожениться. Свадьба не состоялась, поскольку Яна в погоне за лучшей жизнью сбежала в Финляндию с женихом-финном Томи.

Спустя 10 лет женщина возвращается в родной город. Яна находится в полном отчаянии и обращается за помощью к бывшему возлюбленному. Героиня Лисовой рассказывает, что родила за рубежом сына Воитто, биологическим отцом которого она считает Олега. Яна пожаловалась, что недавно мальчика забрали финские органы опеки, из-за чего теперь ребенок живет в приемной семье. Женщина хочет вернуть Воитто, однако для этого требуется, чтобы Олег поехал в Финляндию и заявил права на мальчика. Несмотря на то что мужчина зол на Яну, он по-прежнему любит ее и соглашается помочь.

Как прославилась Мария Лисовая

Будущая актриса родилась 7 июня 1994 года в Нижнем Новгороде. После школы она поступила Нижегородское театральное училище им. Е.А. Евстигнеева, руководителем курса был Юрий Фильшин. В 2015 году она завершила обучение и получила специальность «актер драматического театра и кино». После этого девушка переехала в Москву.

В 2019 году Лисовская успешно окончила Театральный институт им. Щукина. Мастером курса был Владимир Поглазов. Актриса была ответственной и перспективной студенткой, поэтому уже во время учебы играла в спектаклях театра им. Евгения Вахтангова.

После окончания института Лисовая работала в независимых театральных проектах пластического театров Pygmali on и «Вахтанговский практикум». С 2022 года актриса служит в театре им. Гоголя.

Зрители знают Лисову по лентам «Московская борзая», «Холодное сердце», «Частное пионерское — 3. Привет, взрослая жизнь!» и другим. Славу артистке принесла главная роль в сериале «Кастинг».

В 2024 году на экраны вышел 8-серийная картина «Красный-5», в котором Лисовая сыграла злодейку. Лента рассказывала об агенте спецслужб Бекешеве, который после долгих лет успешной работы провалил задание. Мужчину увольняют со службы, но жизнь на «гражданке» оказалась для него непросто.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Мария Лисовая на премьере фильма «Дракулов» режиссера Ильи Куликова

Когда Бекешеву звонит бывший начальник и предлагает поймать сбежавших из полярной тюрьмы преступников с суперспособностями, герой сразу же соглашается. Лиловая, которую сыграла Лисовая, завербована сверхсекретным преступным синдикатом, поэтому является антагонистом главного героя.

«Я считаю, что любая роль, которая дается, это определенный этап, который надо пройти. Мечта о чем-то конкретном может привести к заблуждению. Я всегда отвечаю на подобные вопросы достаточно общо. Я бы хотела себя попробовать в большом фестивальном кино, любую в нем роль я бы с удовольствием воплотила в жизнь. Хотя я уже иногда начинаю задумываться, что надо бы придумать какую-то такую идеальную роль, раз так много меня об этом спрашивают. Люди хотят знать, кого же я мечтаю сыграть. Тогда отвечу так — героиню, которой еще не было в кинематографе», — рассказывала Лисовая в интервью порталу «Кино-театр.ру».

Согласно данным портала, сейчас в производстве находится, как минимум, пять работ с актрисой. Речь идет о картинах «Фулл Хаус», «Улица Шекспира», «Мы здесь, чтобы вам помочь», «Бархоппинг», а также «Луна и мир», в котором актриса Лисовая сыграла главную роль.

Что известно о личной жизни Марии Лисовой

Актриса не замужем, пишет портал «Вокруг ТВ». Больше о ее личной жизни ничего не известно. Разговоров о сердечных делах артистка избегает.

Некоторые поклонники артистки отмечают, что она сильна в амплуа злодеек и отрицательных персонажей.

«По мне, эта актриса сильна в отрицательном амплуа. В мини-сериале „Холодное сердце“ настоящую дрянь сыграла. Прям выбешивала ее Юля своей беспринципностью и задатками отличного манипулятора. Она вертела матерью как хотела. По вине Юли трагически погиб ее отец», — отмечает Анастасия Ал. Благинина.

«Красивая, харизматичная и колоритная особа. Актриса талантливая, игра которой очень интересна. Единственная, кто запомнился во „Вратаре Галактики“», — отметил Keys.

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