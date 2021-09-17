Американский комик Крис Рок сообщил, что заболел COVID-19

Американский комедийный актёр Крис Рок сообщил, что заразился коронавирусом и призвал всех вакцинироваться. Соответствующая запись размещена на его странице в Twitter.

Только что я узнал, что болен COVID, поверьте, вы не хотите этого. Прививайтесь, — написал Рок.

Крис Рок — известный американский актёр и режиссёр. Он знаком российскому зрителю как постоянный участник дискуссий на российских телеканалах, а также по фильмам «Догма», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Глава государства» и другим.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в мире зарегистрировано уже более 42 миллионов случаев заражения коронавирусом. Умерли более 673 тысяч человек.

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