Американский актёр и комик Джим Керри заявил об уходе из кино

Голливудский актёр, звезда фильмов «Маска», «Эйс Вентура» и «Шоу Трумана» намерен завершить карьеру и уйти на покой, так как устал от работы и хочет пожить спокойной жизнью. Об этом он сообщил в интервью Access Hollywood во время обсуждения своего нового фильма «Ёжик Соник 2». Актёр подчеркнул, что хорошо обдумал принятое решение.

Я мог бы продолжить в том же духе, но делаю перерыв. Мне действительно нравится моя спокойная жизнь. Я сделал достаточно, — заявил Керри.

Известность актёру принесло участие в таких фильмах, как «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Маска», «Тупой и ещё тупее», также он снялся в роли Загадочника в фильме «Бэтмен навсегда» Джоэла Шумахера. Впоследствии Керри продемонстрировал и талант драматического актёра, снявшись в трагикомедии «Шоу Трумена», фильмах «Человек на Луне» и «Вечное сияние чистого разума», а также в сериале «Шучу» о жизни создателя вымышленной детской телепередачи.