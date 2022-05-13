Американский актёр Фред Уорд умер в возрасте 79 лет

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В США скончался актёр Фред Уорд. Ему было 79 лет. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на представителя актёра.

Как сообщил представитель актёра, Уорд скончался 8 мая, причина смерти не сообщается.

Уорд наиболее известен своей ролью в фильме «Дрожь земли», где он сыграл разнорабочего Эрла Бассета. По сюжету фильма главные герои противостоят червям-монстрам.

Фред Уорд родился 30 декабря 1942 года в Сан-Диего, штат Калифорния. До актёрской карьеры он три года служил в ВВС США. Также он был боксёром и работал лесорубом на Аляске.

Ранее сообщалось о том, что умер главный режиссёр и художественный руководитель Самарского академического театра драмы имени Горького Валерий Гришко. Ему было 70 лет.