https://static.news.ru/photo/0d8ff3a2-1dd2-11ea-9465-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Кладбищенский клуб» Фото: Down To Earth Productions

Актёр, который сыграл роль Тони Розато в фильме «Крёстный отец 2», умер в возрасте 86 лет в Нью-Джерси. Причиной смерти стала «внезапная болезнь».

Дэнни Айелло прославился благодаря фразе «Майкл Корлеоне передаёт привет!» во втором эпизоде фильма об итальянской мафии. Также актёр известен по ролям в фильмах «Гудзонский ястреб», «Власть луны» и «Лестница».

Настоящую славу и номинацию на «Оскар» актёру принесла роль владельца пиццерии в Бруклине в фильме «Делай как надо». Всего Айелло снялся в более 40 различных картинах. Впервые актёр появился на экране в возрасте 17 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал о гибели артиста из американской комедии «Тупой и ещё тупее». Актёр, сценарист и продюсер Кевин Барнетт умер в возрасте 32 лет.