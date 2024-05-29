Алкоголизм, внебрачный сын, покупка жилья: как живет актер Михаил Жигалов

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Михаил Жигалов

Заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и состоянии здоровья?

Чем известен Жигалов

Михаил Жигалов родился 2 мая 1942 года в Самаре. Туда его семью эвакуировали во время Великой Отечественной войны. Позже Жигаловы вернулись в Москву, затем некоторое время жили в Чехословакии.

В 1965 году Жигалов окончил Московский институт химического машиностроения, потом устроился на работу в НИИ, в лабораторию теории фильтрации. В 1968 году он ушел из НИИ, в 1970 году окончил драматическую студию при Центральном детском театре (сейчас — Российский государственный академический молодежный театр).

Актер снимался в картинах «Самый последний день», «Отпуск, который не состоялся», «Поздняя ягода», «Ярость», «Петровка, 38», «Мы не увидимся с тобой», «Приступить к ликвидации», «Здесь твой фронт», «Подсудимый», «Двое на острове слез», «Бродячий автобус», «Из жизни Федора Кузькина», «Похороны Сталина», «Афганский излом», «На углу, у Патриарших», «Ермак», «Граница: Таежный роман», «Леди Босс», «Тотализатор», «Новый русский романс», «Морская душа», «Десантный батя», «Туман рассеивается», «Пара гнедых», «Грязная работа», «Пончик Люся», «Молодежка», «Пес рыжий», «Хор», «Только один» и других.

Всего в его фильмографии более 150 работ.

Что известно о личной жизни Жигалова

Первой женой Михаила Жигалова была женщина по имени Нина. Супруги расстались, поскольку избранница Жигалова негативно отнеслась к его желанию уйти в актерство из науки.

В конце 60-х годов артист узаконил отношения с коллегой Ириной Маликовой. В 1989 году у пары родилась сын, но спустя время супруги развелись.

В конце 80-х годов у Жигалова родился внебрачный сын Аркадий от переводчицы Регины.

«Аркашу, честно скажу, я не сразу признал. Думал, что Регина выйдет замуж, у сына будет фамилия ее мужа, но я все равно бы им помогал. Не хотел, чтобы наша ситуация превращалась в торговлю, но не вышло», — вспоминал актер.

В 1989 году Жигалов познакомился с врачом-пульмонологом Татьяной, которая работала в Боткинской больнице, где он избавлялся от вредных привычек.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Михаил Жигалов

«Наша первая встреча была более чем прозаичной. Я пришел к своему другу — доктору Боткинской больницы, а он отправил меня к Татьяне, которая работала в отделении пульмонологии», — рассказывал он.

В 1991 году у пары родилась дочь Анна. Когда ей исполнилось 12 лет, Жигалов официально женился на избраннице.

«Поженились, потому что бумажные вопросы стали доставать. Конечно, официальный брак не так и важен, но по нашему законодательству это надо», — объяснял он.

Что известно об алкогольной зависимости Жигалова

Михаил Жигалов признавался, что на протяжении многих лет злоупотреблял спиртными напитками. Из-за этого у артиста появились проблемы со здоровьем.

«Я тогда выпивал. Мог три дня подряд не просыхать, но понимал, что у моего организма удивительное свойство: если надо работать, моментально заставлял себя остановиться. Так что запойным себя не считал, но удивлялся, как это люди могут выпить 50 граммов — и все», — делился Жигалов.

Так, к 45 годам у актера было три язвы и хронический бронхит, переходящий в воспаление легких. Кроме того, у Жигалова развился гемиспазм лицевого нерва, что чуть не погубило его карьеру.

«Я уже и сниматься не мог — на крупных планах лицо дергалось. Только и думал, как его удержать, но это же неконтролируемый процесс. А начиналось-то с того, что веко чуть-чуть подергивалось. Когда играл бандита по кличке Сударь в фильме „Петровка, 38“, оператор улыбался: „Давай дождемся, когда начнется“. Так что, если будете пересматривать эту картину, знайте: в кадре у меня лицо по-настоящему дергается, я не играл», — говорил он.

Тогда Жигалов взял себя в руки и отправился на лечение в больницу, где и встретил свою нынешнюю супругу Татьяну.

Чем сейчас занимается Жигалов

Михаил Жигалов продолжает творческую деятельность. 82-летний артист задействован в постановках «Три сестры» и «Любовь и голуби».

В 2023 году Жигалов снялся в картине «Катя-Катя». В скором времени также должны выйти ленты «Один день детства» и «Эффект компассии» с его участием.

Живет Жигалов вместе с супругой в трехкомнатной квартире в Москве, которую купил относительно недавно. Также у семьи есть дача.

«Долго копил деньги, думал: „Там — продам, тут — куплю“, но цены растут быстрее. И вот, наконец, решился. Мы тут хороший ремонт сделали. И теперь живем и радуемся в просторных трех комнатах», — рассказывал актер.

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