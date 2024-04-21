Алкоголизм мужа, перелом, оправдание Кологривого: как живет Кудрявцева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН» сообщает, что 52-летняя ведущая Лера Кудрявцева и ее муж хоккеист Игорь Макаров восстановили отношения после того, как он прошел курс лечения от алкоголизма. Почему ссорились супруги, что известно о недавней операции знаменитости, как она оправдывала Кологривого?

Что известно об отношениях супругов

Макаров впервые вышел в Сеть после обвинений в алкоголизме. Он опубликовал в соцсети видео, на котором супруги и их дочь Мария вместе обедают.

О возможном разводе телеведущей с супругом Игорем Макаровым, в браке с которым она воспитывает дочь Марию, стало известно в январе. Кудрявцева кратко описала ситуацию в своих соцсетях, однако пользователи поняли, что причиной расставания пары, отношения которой длились 11 лет, стал алкоголь.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала тогда звезда.

Позднее телеведущая давала понять поклонникам, что ее заявление о разводе и алкоголизме супруга было некой встряской, чтобы он одумался. В программе «Звезды сошлись» телезвезда подчеркнула, что ее пост был «намеренным» и публикация была направлена на то, чтобы «спасти человека».

«Уйти не равно развестись. Мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему у человека. Мы не ссорились. Я вообще никогда ни с кем не ругаюсь. Есть проблема, мы ее решаем», — пояснила телезвезда.

KP.RU со ссылкой на близкую знакомую пары сообщала, что Кудрявцева ушла от Макарова после того, как он в состоянии алкогольного опьянения устроил потоп в их московской квартире. По данным источника, мужчина выпивал и раньше, но это стало последней каплей в отношениях супругов.

Из-за чего Кудрявцевой потребовалась операция

В марте телеведущая Лера Кудрявцева в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась видео, на котором выходит на работу на костылях впервые после проведенной операции по замене связок на ноге. Она сообщила, что провела месяц на больничном и готова приступить к работе. Кудрявцева показала, как садится в кресло ведущей шоу «Секрет на миллион» и отдает помощнику костыли.

«Месяц на больничном. Пора выходить на работу», — прокомментировала публикацию она.

Кудрявцева в своем Telegram-канале объясняла полученный перелом колена с разрывом крестообразной связки. Она предположила, что чем-то «прогневила Бога», и назвала происходящее с ней «каким-то сюром». Кудрявцева подчеркнула, что до этого никому не желала зла, всем помогала и занималась благотворительностью.

«Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит — это какой-то сюр. Полный разрыв передней крестообразной связки. И перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости», — поделилась Кудрявцева с читателями своего канала.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что ведущая говорила о Кологривом

Кудрявцева прокомментировала инцидент, произошедший с актером Никитой Кологривым в одном из ресторанов Новосибирска. Она обратила внимание своей аудитории на то, что молодой человек еще достаточно юн, а также сильно популярен.

«Кологривый дебоширит. Любовь к критике окружающих или до сих пор в роли Кащея, не суть. Суть в том, что пацану 29 — все обсуждают. Гормоны, весна, популярность. Но это ненадолго, как показывает практика. Если малеха не остепениться», — отметила Кудрявцева.

До этого телеведущая назвала исполнителя роли Кощея в сериале «Слово пацана» прекрасным мальчишкой. Актер пообщался в эфире программы «Секрет на миллион» с исполнительницей саундтрека к популярному сериалу Маргаритой Суханкиной.

«Здравствуйте! Спасибо за ваше творчество! Очень красивые женщины в кадре! Вот где бы я, если бы не этот сериал, познакомился с вами», — сказал Кологривый.

При этом артист признался, что отмечает за собой звездную болезнь после выхода в свет картины «Слово пацана», это отмечают и близкие, которые осуждают его за такое поведение. Сам актер считает, что продолжает хорошо общаться с окружением, а в скандалах не видит ничего плохого. Для желтой прессы это работа, считает актер.

«Какой прекрасный мальчишка», — сказала Кудрявцева после того, как Кологривый отключился от эфира.

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