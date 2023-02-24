Алкоголь или фильм: появились подробности судебного процесса над Болдуином Variety: суд в США разрешил Болдуину сниматься в фильме, но запретил алкоголь

Фото: Santa Fe County Sheriff's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд позволил американскому актеру Алеку Болдуину, подозреваемому в убийстве кинооператора Галины Хачинс, продолжить съемки в фильме «Ржавчина», в ходе создания которого произошла трагедия. Об этом сообщает издание Variety. Также актеру разрешили общаться со свидетелями по делу.

По данным издания. Болдуин может общаться со всеми свидетелями, включая режиссера картина Джоэла Соузу, однако ему запрещено обсуждать стрельбу. Известно, что съемки фильма возобновятся весной в штате Монтана.

Кроме того, суд запретил актеру употреблять спиртное и владеть огнестрельным и каким-либо другим опасным оружием. Variety напоминает, что, согласно мемуарам Болдуина, актер страдал алкоголизмом и бросил пить 23 февраля 1985 года.

Ранее сообщалось, что Болдуин отказался признавать вину в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс. Он направил в суд заявление о непризнании своей виновности.

Трагедия произошла в октябре 2021 года на съемках вестерна, где Болдуин исполнял главную роль. Во время репетиции эпизода актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевым патроном. В результате Хатчинс погибла, а режиссер Джоэл Соуза получил ранение.

Отчет ФБР показал, что Алек Болдуин нажал на спусковой крючок оружия во время съемок, когда застрелил Хатчинс. Актер говорил, что пистолет выстрелил сам, но в экспертных отчетах ФБР говорится, что этого быть не могло.