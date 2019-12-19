Российский актёр Александр Петров заявил, что русским женщинам нравятся приставания мужчин.
Петров
У нас другой менталитет, западные ценности у нас не приживутся. Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания, — сказал артист.
Он подчеркнул, что считает неправильным, когда девушки первыми зовут на свидание. При этом актёр отметил, что если русская женщина не «захочет, то ни один мужик к ней не пристанет».
Как писал NEWS.ru ранее, Александр Петров стал самым популярным актёром 2019 года по версии проекта «Кино Mail.ru».
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