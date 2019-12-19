https://static.news.ru/photo/67bb92a4-2279-11ea-8082-fa163e074e61_660.jpg Александр Петров Фото: actorsashapetrov/instagram.com

Российский актёр Александр Петров заявил, что русским женщинам нравятся приставания мужчин.

Петров поговорил с Buro 24/7 и поделился своим видением того, как люди заводят отношения.

У нас другой менталитет, западные ценности у нас не приживутся. Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания, — сказал артист.

Он подчеркнул, что считает неправильным, когда девушки первыми зовут на свидание. При этом актёр отметил, что если русская женщина не «захочет, то ни один мужик к ней не пристанет».

Как писал NEWS.ru ранее, Александр Петров стал самым популярным актёром 2019 года по версии проекта «Кино Mail.ru».